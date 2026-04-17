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Saúde Governo amplia acesso à internet aos postos de saúde do país Mais de mil municípios, espalhados por todos os estados brasileiros, receberão acesso aos meios digitais

Um novo edital do Ministério das Comunicações (MCom) vai levar internet a até 2,7 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país. Serão investidos ao menos R$ 100 milhões do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) da pasta.

Atualmente, segundo dados do Censo Nacional de Unidades Básicas de Saúde, 94,6% das UBS do país já dispõem de conexão com internet, e 87% utilizam prontuário eletrônico.

De acordo com o ministério, as UBS escolhidas estão distribuídas em mais de mil municípios, incluindo todos os estados brasileiros. O principal objetivo do projeto é facilitar a conectividade entre as unidades de saúde em áreas com comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periferias urbanas.

“Esse edital vai priorizar as UBS para garantir que médicos, enfermeiros, equipes de saúde e pacientes tenham acesso a uma infraestrutura digital moderna. Isso significa prontuários eletrônicos mais ágeis, integração de dados e atendimentos mais rápidos e eficientes”, afirmou Alexandre Padilha, ministro das Comunicações.

Anteriormente, a pasta já havia realizado investimentos em outras 775 unidades básicas em áreas remotas, pois com banda larga e Wi-Fi nas unidades, será possível melhorar a gestão de medicamentos, facilitar o agendamento de consultas e ampliar o acesso a exames e diagnósticos à distância.

"Este novo edital vai ajudar a viabilizar a segunda fase do Novo PAC, voltada à conexão de UBS que podem ser atendidas por fibra óptica e que ainda não possuem acesso. Isso significa que poderemos ampliar o acesso virtual a ações e serviços de saúde para as populações mais vulneráveis e que mais precisam, onde a conectividade não tinha chegado ainda", ressaltou Alexandre Padilha, ministro da Saúde.

Com o novo edital, as empresas e provedores interessados vão apresentar propostas que incluam não apenas a conexão, por fibra óptica ou satélite, mas também a instalação de redes Wi-Fi internas nas unidades de saúde.

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