S�b, 08 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
paraná

Governo anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone

Ministro Waldez Góes anunciou ajuda humanitária

Reportar Erro
Governo anuncia envio de equipes para região destruída por cicloneGoverno anuncia envio de equipes para região destruída por ciclone - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O governo federal anunciou o envio de equipes de ajuda humanitária e de apoio às ações de reconstrução dos municípios paranaenses atingidos por um forte ciclone. A declaração foi feita pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, por meio das redes sociais. 

Um dos municípios mais atingidos foi Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. Até o momento, a Defesa Civil do estado registra quatro mortes e 432 feridos na cidade. Mais de 50% da área urbana do município foi afetada. Diversos imóveis, incluindo residências, comércios e prédios públicos, sofreram destelhamentos — muitos deles totais. Houve ainda colapsos estruturais, danos à malha viária e à rede elétrica, o que deixou parte da população sem energia.

 

Leia também

• Ciclone extratropical no Rio de Janeiro trará ventos de até 100 km/h neste fim de semana; saiba mais

• Ciclone provocará chuva forte em SP e outros quatro Estados do País

• Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

 

O ministro afirmou que está em contato com os prefeitos de Rio Bonito do Iguaçu e de Laranjeiras para prestar orientações sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se manifestou prestando solidariedade às famílias. "Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido", afirmou por meio das redes sociais.   

Reportar Erro

Veja também

Newsletter