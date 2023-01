A- A+

SDS Governo de Pernambuco anuncia investimento em segurança e programa de integração policial Programa foi apresentado nesta quinta-feira (12) no Quartel do Derby, no Recife

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social, anunciou investimento de R$ 7,5 milhões na segurança do Estado. A operação "Pernambuco Seguro" foi apresentada nesta quinta-feira (12), no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no Derby, área central do Recife, e tem como foco a integração das forças policiais - Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

O principal objetivo é incrementar o número de profissionais, colocando mais efetivo nas ruas, tanto na Região Metropolitana do Recife como no Interior.

Comandante da Polícia Militar de Pernambuco, o coronel Tibério Cesar do Santos afirmou que o incremento no efetivo militar será de 30%. Por meio de jornada extra, haverá um aumento progressivo, explicou. A princípio, haverá 500 agentes a mais por dia na capital pernambucana e na RMR e outros 600 serão distribuídos no Interior do estado.



"Ao longo da operação, que ainda não tem prazo definido, o efetivo deverá lançar a mais 1.600 PMs por dia", afirmou o coronel.

A chefe da Polícia Civil, Simone Aguiar, detalhou que a atuação do seu corpo efetivo será no acolhimento e na aproximação com a sociedade. "Queremos que a população se sinta segura e acolhida. A sociedade não deve ter medo de procurar a polícia. Nosso objetivo é dar apoio aos PMs, assim como dar celeridade às investigações", detalhou.

Já os Bombeiros contarão com um incremento de 25% dos militares. Além da sensação de presença nas ruas, a intenção é diminuir o tempo de espera de solicitação. "Queremos estar mais próximos da população e conseguir atender o mais rápido possível a todos os chamados que chegam. Com esse incremento, devemos reduzir o tempo de espera de cada ocorrência", garantiu o comandante do Corpo de Bombeiros, Luciano da Fonseca.

