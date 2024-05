A- A+

DESLOCAMENTO Governo anuncia malha emergencial com com até 116 novos voos para aeroportos no RS e SC Número de passageiros que podem ser transportados vai ser ampliado em 13 mil

Com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre e sem previsão de reabertura das operações devido às enchentes do Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou, nesta quinta-feira (9), uma malha aérea regional para retomar os voos no estado.

Serão utilizados cinco aeroportos regionais no Rio Grande do Sul: Pelotas, Santo Angelo, Uruguaina, Passo Fundo, Caxias do Sul. Além de Jaguaruna (SC) e o terminal de Florianópolis (Santa Catarina). Também as bases aéreas de Canoas e de Santa Maria (RS).

Veja a distribuição de voo:

Canoas: 35 semanais

Caxias do Sul: 25 voos semanais

Santo Angelo: 2 voos semanais

Passo Fundo: 16 voos semanais

Pelotas: 5 semanais

Santa Maria: 2 semanais

Uruguaiana: 3 semanais

Florinópolis: 21 semanais

Jaguaruna: 7 voos semanais

Esses aeroportos poderão receber voos comerciais, regulares e da aviação geral e de cargas. No caso dos terminais regionais, a venda de passagens pelas companhias começa nessa sexta-feira. Mas as partidas de outros estados são restritas a São Paulo, Congonhas, Guarulhos e Campinas) e Curitiba, na primeira fase do plano.

No caso das bases aéreas, como de Canoas, por exemplo, a Fraport, atual concessionária do aeroporto de Porto Alegre, terá que montar toda estrutura para receber a aviação civil.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o plano prevê a ampliação de 13 mil assentos na região, podendo chegar a 20 mil passageiros por semana em 116 voos. Atualmente, a capacidade é de 7 mil passageiros só no RS. Para se ter um ideia, o aeroporto de Porto Alegre recebe 100 mil passageiros por semana.

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, disse que Azul, Latam e Gol já realizam voos para os aeroportos regionais que terão as operações ampliadas.

— A partir de amanhã os voos já estarão disponíveis do interior do estado para que as passagens possam ser compradas — afirmou o ministro.

Ele destacou que a Fraport assumiu a operação na Base de Canoas, que passará a receber cinco voos diários, somando 35 por semana. Mas ainda não há previsão de venda de passagens porque depende da preparação da logística do terminal.

Veja também

Migrantes EUA propõe acelerar negação de asilo a migrantes que ameaçam "segurança"