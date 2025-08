A- A+

Pernambuco Governo anuncia redução no número de homicídios em Pernambuco Mês de julho apresentou uma queda de 13,9% em relação à mesma época do ano passado

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), divulgou, nesta terça-feira (5), uma redução no número de homicídios, referente ao mês de julho. A Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) registrou 98 vítimas no período. Houve uma queda de 13,9% em relação à mesma época do ano passado, e significa o melhor mês de julho desde 2013.

Ainda segundo o Estado, o último levantamento também representa o menor número de homicídios em um único mês desde setembro de 2022.

De acordo com dados divulgados, Pernambuco completa 15 meses seguidos apresentando queda na redução de homicídios. A taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI) alcançou o índice de 33,5 por 100 mil habitantes, o menor já registrado na série iniciada em 2004, superando o índice de fevereiro de 2014, que era de 33,7.

“Esse resultado é fruto de uma política pública consistente, que combina prevenção, presença efetiva nos territórios e ações integradas entre as forças de segurança. Seguiremos firmes nesse caminho, com foco na redução da violência e no cuidado com a vida da população pernambucana”, declarou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Conforme o Governo, nos sete primeiros meses do ano, Pernambuco contabiliza 253 mortes violentas intencionais a menos do que o registrado no mesmo período em 2024. O número representa uma redução de 12%.

Violência contra a mulher

O balanço divulgado pela SDS também mostra uma diminuição dos crimes praticados contra mulheres. Em julho, os homicídios sofreram uma redução de 27,3%, enquanto casos de feminicídio tiveram queda de 50% no mesmo mês.

“Cada vida preservada é um passo na construção de um Pernambuco mais seguro e justo para todos. O desafio permanece grande, mas os resultados reforçam que vale a pena investir em prevenção, inteligência e integração policial”, pontuou Alessandro Carvalho.

Roubos e furtos

No mês passado, Pernambuco registrou 16% a menos nos casos de roubos e furtos, em relação ao apresentado no mesmo mês em 2024. Houve uma redução de 455 ocorrências, caindo de 2.849 para 2.394. No acumulado do ano, a diminuição chega a 7,4%.

