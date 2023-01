A- A+

Brasil Governo anuncia repasse de R$ 600 milhões para cirurgias e exames no SUS Demora para marcação de cirurgias e exames na saúde pública foi agravada durante a pandemia da Covid-19

O Ministério da Saúde aprovou, nesta quinta-feira (26), um repasse de R$ 600 milhões a estados e municípios para a realização de mutirões de cirurgias agendadas, consultas e exames no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomara em reunião da pasta com gestores do setor.

A primeira transferência será de R$ 200 milhões, destinados às cirurgias. Ficou decidido que os repasses serão feitos conforme apresentação de demandas dos secretários de saúde estaduais e municipais e a população per capita da região. Os recursos estarão disponíveis até junho.

Segundo o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Helvecio Magalhães, o ministério tem pressa em reduzir as filas do SUS. “Precisamos melhorar o diagnóstico das filas. É um mistério completo, às vezes, o número exato”, disse.

Este é o primeiro repasse do Programa Nacional para Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas da pasta.

Resolver o problema de grandes filas para marcação de cirurgias e exames na saúde pública, agravado durante a pandemia da Covid-19, é uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

