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Governo anuncia suspensão e recolhimento de vacina do Butantan contra a dengue

A suspensão cautelar acontece após a investigação da morte de uma pessoa que havia recebido o imunizante

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Atualmente, a vacina contra a dengue já faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS)Atualmente, a vacina contra a dengue já faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciaram nesta segunda-feira a suspensão cautelar da aplicação e o recolhimento de lotes da vacina contra a dengue após a investigação da morte de uma pessoa que havia recebido o imunizante.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada em Brasília, com participação de representantes da pasta e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). novas medidas relacionadas à vacinação contra a dengue no país.

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Atualmente, a vacina contra a dengue já faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante foi incorporado à rede pública no fim de 2023, e a vacinação começou em fevereiro de 2024, inicialmente em municípios considerados prioritários devido à alta incidência da doença e à disponibilidade limitada de doses.

O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer uma vacina contra a dengue em um sistema público universal de saúde. Desde a incorporação do imunizante, o Ministério da Saúde tem ampliado gradualmente a estratégia de vacinação conforme a disponibilidade de doses.

A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e continua sendo uma das principais arboviroses do país. Além da vacinação, autoridades de saúde reforçam que o combate aos criadouros do mosquito permanece como a principal medida de prevenção.

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