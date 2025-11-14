A- A+

Substituição Governo anuncia troca na superintendência da Polícia Federal em Pernambuco O delegado Antônio de Pádua será substituído pela delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos; ex-superintendente assumirá cargo na China

Em publicação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14), o governo federal anunciou a troca no comando da superintendência da Polícia Federal em Pernambuco.

O delegado Antônio de Pádua, que estava na função desde 2023, será substituído pela delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos, que era adjunta do ex-superintendente da PF no estado.

Antônio de Pádua será responsável por assumir um cargo novo criado pelo governo federal: o primeiro posto diplomático da Polícia Federal em Pequim, na China.

Na função de adido da Polícia Federal no país oriental, Antônio de Pádua terá como missão principal criar e desenvolver relacionamento com a polícia judiciária e autoridades chinesas no âmbito da segurança pública.

A atuação vai abordar questões que envolvem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando e crimes cibernéticos.

Segunda mulher

Adriana Albuquerque de Vasconcelos será a segunda mulher no comando da Polícia Federal no estado.

Entre dezembro de 2019 e maio de 2021, o cargo foi ocupado pela delegada Carla Patrícia Cintra Barros da Cunha.

A Polícia Federal em Pernambuco ainda não confirmou qual será a data da posse da delegada Adriana Albuquerque de Vasconcelos como superintendente.

Veja também