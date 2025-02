Governo anuncia vacina brasileira contra dengue no SUS em 2026

A- A+

O governo vai anunciar, nesta segunda-feira, a incorporação da primeira vacina brasileira contra a dengue de dose única, produzida pelo Instituto Butantan, no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2026. O imunizante será destinado para toda a faixa etária de 2 a 59 anos e será produzido em larga escala.

O anúncio será feito em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta manhã.



Segundo o governo, a partir do próximo ano, serão ofertadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação do quantitativo conforme a demanda e a capacidade produtiva.

O objetivo é atender a população elegível pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) entre 2026 e 2027. A vacina mostrou eficácia de 79,6% a 89,2% contra a doença.

A disponibilização do imunizante é uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics.



A produção se dará pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL) do Ministério da Saúde, que já foi aprovado e está em fase final de desenvolvimento tecnológico. O investimento total é de R$ 1,26 bilhão.

Para ser comercializada e distribuída no SUS, a vacina do Butantan ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outros ritos de inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS), caso da precificação de cada dose, além da avaliação na Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Veja também