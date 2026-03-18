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Educação Governo aprova, após negociação com Sintepe, novo acordo salarial para Educação em Pernambuco O piso do Magistério terá reajuste de 5,4%

As determinações em torno da Campanha Salarial Educacional em Pernambuco, debatidas na assembleia geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) com o Governo do Estado, foram divulgadas nesta quarta-feira (18).

O destaque do acordo é o reajuste do Piso do Magistério para 5,4% aplicado em toda a carreira dos servidores da educação em Pernambuco.

Professores com vencimentos abaixo do piso de R$ 5.130,63 para uma jornada de 40 horas semanais, o reajuste será retroativo ao mês de janeiro de 2026.

Para os educadores que já recebem acima do piso e para os demais servidores da educação, o reajuste será linear a partir de junho deste ano, abrangendo professores, analistas, administrativos, ativos, aposentados, efetivos, contratos temporários e servidores do apoio escolar.

A Campanha Salarial 2026 também contemplou outros cargos. Para os analistas educacionais, por exemplo, foi conquistado o reajuste na Gratificação de Função Técnico-Pedagógica, que passará a ser de R$ 1.000 em junho de 2026.

Servidores que terminam o estágio probatório poderão participar da avaliação de desempenho imediatamente após concluir o período probatório. Isso significa que quem concluir essa etapa até setembro deste ano terá direito à progressão.

O acordo garantiu para a Educação Inclusiva e Socioeducativa a manutenção da Gratificação de Educação Especial e assegurou que profissionais em unidades socioeducativas (GEUSP) continuem recebendo o valor mesmo durante a licença-prêmio.

O governo se comprometeu a enviar nos próximos dias o projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, com vistas a obedecer prazos da legislação eleitoral para reajustes salariais de servidores públicos.

Para a presidente do Sintepe, Ivete Caetano, o acordo foi positivo. "Saímos desta mesa de negociação com ganhos reais e com a categoria unida para os próximos desafios, que são muitos.”

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