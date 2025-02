Governo argentino anuncia investigação 'urgente' de criptomoeda 'promovida' por Milei

A- A+

O governo argentino anunciou uma "investigação urgente" sobre o lançamento de uma criptomoeda promovida pelo presidente Javier Milei na sexta-feira. O ativo teve aumento exponencial em seu preço, mas despencou de valor horas depois de uma publicação nas redes sociais do ultraliberal em meio a acusações de fraude e pedidos de um "julgamento político".

Segundo imagens reproduzidas pela imprensa local, Milei teria postado uma mensagem no X, fixada em seu perfil por mais de cinco horas, com um link para uma iniciativa chamada "Projeto Viva La Libertad", que emulava seu slogan "Viva a liberdade, caral**".

"O mundo quer investir na Argentina. $LIBRA", dizia a mensagem do presidente publicada na sexta-feira, com o nome do token, uma unidade de valor digital baseada na tecnologia blockchain que não é lastreada por dinheiro real.

A criptomoeda $LIBRA era "um projeto privado" que seria dedicado a "incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenos negócios e startups argentinos".

Mas economistas e especialistas em criptomoedas na Argentina, bem como representantes do espectro político da oposição, rapidamente criticaram Milei e apontaram que esse ativo digital poderia ser um golpe ou esquema de pirâmide.

Horas depois, o presidente apagou a mensagem promovendo a criptomoeda

"Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e depois de tomar conhecimento dele decidi não continuar a divulgá-lo", explicou Milei no sábado, no X.

À medida que as críticas aumentavam, a Presidência argentina anunciou na noite de sábado que, "à luz dos acontecimentos", Milei "decidiu encaminhar imediatamente o assunto ao Escritório Anticorrupção (OA) para determinar se houve conduta imprópria por parte de qualquer membro do governo nacional, incluindo o próprio presidente".

Ele também anunciou a criação de uma "Força-Tarefa Investigativa" na órbita do presidente, encarregada de "iniciar uma investigação urgente sobre o lançamento da criptomoeda $LIBRA e todas as empresas ou pessoas envolvidas nesta operação", acrescentou a Presidência em um comunicado no X.

