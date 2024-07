Governo argentino nega planos de desvalorizar peso, em meio a reação negativa a pacote

A- A+

Porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni negou planos de implementar uma desvalorização do peso argentino ante o dólar. Em entrevista coletiva regular na Casa Rosada, Ardoni também reforçou a intenção de zerar o déficit fiscal no país.

Os comentários foram feitos em meio a mais uma sessão marcada pela disparada da moeda americana, que voltou a renovar recorde histórico no câmbio paralelo argentino. Segundo o jornal Ámbito Financiero, investidores demonstraram desconforto com medidas econômicas anunciadas pelo ministro da Economia, Luis Caputo, na última sexta-feira.

O pacote de Caputo, descrito como a "segunda etapa do plano de estabilização", prevê a transferência da dívida do Banco Central para o Tesouro. O objetiva é eliminar o financiamento monetário do passivo, uma das demandas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

No entanto, os mercados se decepcionaram com a falta de clareza sobre a política cambial, de acordo com vários veículos da imprensa local. Em particular, não houve um plano específico para o fim do chamado "cepo", uma série de restrições no mercado de câmbio que distorcem as cotações oficiais.

Veja também

Dólar Valorização de títulos americanos eleva dólar no Brasil, diz professor