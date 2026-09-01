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Energia Nuclear Governo Assad realizava atividades nucleares não declaradas na Síria, diz AIEA Órgão teria visitado duas instalações na Síria após a queda de Assad

As infraestruturas descobertas em Deir Ezor, na Síria, "correspondem às de um reator nuclear", afirmou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em um relatório confidencial ao qual a AFP teve acesso nesta terça-feira (1º).

A agência da ONU destacou que estas atividades, realizadas durante o regime de Bashar al Assad, nunca foram declaradas.

Os inspetores da AIEA visitaram em agosto duas instalações na Síria: uma em Deir Ezor e outra em uma localidade relacionada com materiais nucleares, identificados pelas novas autoridades sírias, que assumiram o poder após a queda de Assad, em dezembro de 2024.

"Com base na informação fornecida pela Síria e nos resultados das atividades de verificação realizadas pela Agência em vários locais da Síria, a Agência pode determinar que as antigas autoridades sírias descumpriram sua obrigação de declarar materiais, instalações e atividades nucleares", destacou no informe o organismo da ONU, encarregado da segurança nuclear.

Além do "reator nuclear em construção", a AIEA identificou uma planta de fabricação de combustível nuclear destinado ao reator, assim como um local de armazenamento e resíduos de urânio.

No informe, o diretor da AIEA, o argentino Rafael Grossi, elogiou "a transparência e a cooperação da Síria com a agência".

"A Síria tomou medidas para remediar a situação, ao fornecer à agência os informes requeridos de contabilidade de materiais nucleares e a informação de design das instalações mencionadas", acrescentou o relatório do organismo, sediado em Viena.

Durante sua visita a Damasco no âmbito da inspeção, Grossi afirmou que os funcionários da AIEA encontraram várias toneladas de material nuclear em um local.

Grossi, um dos candidatos à suceder ao secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou na ocasião o fato de que a Síria decidiu "abrir o local aos inspetores da AIEA" para que o material seja inventariado e submetido ao sistema internacional de salvaguardas nucleares do organismo.

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