Incêndio no Recife Governo atualiza número de feridos em incêndio no Ipsep: das 13 vítimas, oito estão em UTIs no HR Oito pessoas recebem atendimento no Hospital da Restauração, na área central da cidade, e outras cinco no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) atualizou às 10h desta sexta-feira (14) o número de feridos no incêndio ocorrido no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.



Segundo a pasta, além das quatro mortes já confirmadas - duas no próprio local do incidente e outras duas a caminho do socorro - , 13 vítimas estão internadas em duas unidades de saúde da capital.



Oito pessoas recebem atendimento no Hospital da Restauração, na área central da cidade, e outras cinco no Hospital Geral de Areias, na Zona Oeste.



O número de feridos anunciado pela SES é diferente do divulgado inicialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, por volta das 7h, havia confirmado 15 feridos, além dos quatros óbitos.



Agora, a Secretaria Estadual de Saúde informa que, dos 13 feridos, oito estão internados no Hospital da Restauração. As vítimas levadas para o local são todas crianças, de idades e nomes não divulgados.



Todas elas estão recebendo assistência em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).



As outras cinco vítimas do incêndio - quatro crianças e um adulto -, foram encaminhadas com ferimentos para o Hospital Geral de Areias. No local, os pacientes estão estáveis e sendo avaliados por equipe multidisciplinar.

"A SES/PE informa que todos os pacientes estão recebendo a assistência necessária", diz a pasta, por meio de nota.



Entenda o ocorrido

O incêndio no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, aconteceu na madrugada nesta sexta-feira (14). As primeiras equipes de socorro do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 4h.



A suspeita do diretor do espaço, Gezsler Carlos, é de que o incêndio tenha sido originado a partir de um curto circuito na sala. Perícias estão sendo realizadas no local para identificar a real causa.



O espaço, localizado na rua Jerônimo Heráclito, acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social de alta complexidade, encaminhadas pelos Conselhos Tutelares e pelo Juizado da Infância e Juventude.

