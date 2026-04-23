Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF
Ato foi publicado no Diário Oficial
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O governo federal autorizou a nomeação de mil servidores para o quadro da Polícia Federal (PF). A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a autorização contempla candidatos aprovados no concurso público da PF realizado em 2021, “permitindo a convocação além do número de vagas originalmente previsto no edital”.
“Com isso, o governo amplia o aproveitamento do certame e acelera a recomposição do efetivo da corporação”, destacou a pasta.
As nomeações abrangem os seguintes cargos da carreira:
- agente: 705 vagas
- escrivão: 176 vagas
- delegado: 61 vagas
- perito criminal federal: 38 vagas
- papiloscopista: 20 vagas
No comunicado, o ministério destaca que a possibilidade de convocar candidatos aprovados além das vagas iniciais é um instrumento previsto na legislação “que permite maior eficiência na gestão pública”.
“Ao aproveitar um concurso já realizado, a administração reduz prazos, otimiza recursos e responde com mais rapidez às demandas por reforço institucional em áreas essenciais.”