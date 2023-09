A- A+

EUA Governo Biden vê risco de suspensão do financiamento público por pressão de republicanos da Câmara Administração federal nos EUA afirma que pode faltar dinheiro para manter serviços públicos até domingo, caso deputados se neguem a cumprir acordo costurado por Biden e McCarthy no começo do ano

Sob o risco de uma paralisação do governo em menos de uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros funcionários do governo intensificaram, neste fim de semana, suas advertências sobre as consequências do fechamento de agências governamentais pela falta de recursos, enquanto pressionavam os republicanos do Congresso para encontrar uma maneira de sair do impasse sobre gastos federais.

Tanto o presidente como o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, fizeram apelos públicos aos republicanos para resolverem as suas diferenças antes do próximo domingo, quando o financiamento federal deve expirar. Observaram que um desligamento significaria que os militares ficariam sem contracheques, passageiros de voos poderiam sofrer perturbações e uma variedade de programas públicos de saúde seriam encerrados. No entanto, mesmo depois de um fim de semana de negociações privadas no Capitólio, não havia sinal de que o Partido Republicano avançasse em direção a uma resolução.

— Uma paralisação do governo poderia impactar tudo, desde a segurança alimentar até pesquisas sobre o tratamento do câncer — disse Biden em um jantar para a Congressional Black Caucus Foundation, no sábado, atribuindo a situação “a um pequeno grupo de republicanos extremistas” que se opõem a um acordo de gastos fechado por ele e pelo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, no início do ano. — Agora todos na América poderão ser forçados a pagar o preço.

— Financiar o governo é uma das responsabilidades mais básicas do Congresso — disse ele. — É hora de os republicanos começarem a fazer o trabalho para o qual os EUA os elegeram.

No domingo, Buttigieg alertou que o treinamento para novos controladores de tráfego aéreo cessaria durante uma crise de pessoal que já contribuiu para atrasos nas viagens, enquanto os controladores em atividade não seriam pagos.

— Eles estão sob estresse suficiente, pois estão fazendo esse trabalho sem ter que ir ao trabalho, com o adicional de não receber um contracheque — disse Buttigieg em entrevista à CNN. — Os republicanos da Câmara precisam cair em si e manter o governo funcionando.

Com a Câmara travada, o senador democrata Chuck Schumer, líder da maioria, deu início a um procedimento para o Senado aprovar sua própria medida de financiamento temporário esta semana e enviá-la à Câmara com votos democratas e republicanos. Uma votação-teste no Senado está marcada para terça-feira.

