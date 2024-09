A- A+

armamento Governo britânico anuncia suspensão parcial das exportações de armas para Israel A proibição não inclui, no entanto, peças para os caças F-35, acrescentou o membro do Executivo britânico

O governo trabalhista britânico anunciou, nesta segunda-feira (2), que suspenderá 30 das 350 licenças de exportação de armas para Israel, com base no "risco claro" de que possam ser usadas em violação do direito humanitário internacional.

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse ao Parlamento que "em certas exportações de armas para Israel, há um risco claro de que sejam usadas para cometer ou facilitar uma violação grave do direito humanitário internacional" em Gaza.

Lammy explicou que a proibição parcial afetará itens "que poderiam ser usados no atual conflito em Gaza", incluindo aviões de combate, helicópteros e drones.

A proibição não inclui, no entanto, peças para os caças F-35, acrescentou o membro do Executivo britânico.

O ministro já havia anunciado que o seu governo revisaria as vendas de armas pouco depois de os trabalhistas chegarem ao poder, após a sua vitória esmagadora nas eleições gerais de julho.

Lammy destacou que a suspensão "não é uma determinação de inocência ou culpa" e que a situação será mantida sob análise.

"Não arbitramos e não podemos arbitrar se Israel violou ou não o direito humanitário", disse Lammy, acrescentando que o Reino Unido "não é um tribunal internacional".

O ministro reiterou o apoio britânico a Israel para se defender.

Embora as exportações britânicas para Israel sejam muito inferiores às de outros países como os Estados Unidos e a Alemanha, esta decisão constitui um golpe diplomático para o governo de Benjamin Netanyahu.

A medida marca o aumento da pressão sobre Israel por parte dos seus aliados ocidentais.

O governo trabalhista britânico apelou repetidamente a um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas desde que assumiu o poder, em 5 de julho.

O novo Executivo também exigiu que o Hamas libertasse os reféns capturados nos ataques de 7 de outubro.

Alguns comentaristas sugeriram, no entanto, que o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, um ex-advogado de direitos humanos, poderia assumir uma posição mais dura a longo prazo em relação a Israel e à forma como conduz as suas operações militares.

Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores britânico disse estar "profundamente" preocupado com uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada, instando-o a "exercer moderação" e a aderir ao direito internacional.

