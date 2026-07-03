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Saúde

Governo britânico quer dar vouchers de cinema e café para quem caminhar 20 minutos por dia

Ao longo de um mês, espera-se que a pessoa tenha percorrido aproximadamente 42 km, a mesma distância de uma maratona

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda adultos a praticar 150 minutos de exercícios por semanaA Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda adultos a praticar 150 minutos de exercícios por semana - Foto: Freepik

Um programa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) pretende recompensar cidadãos que caminharem apenas 20 minutos por dia com vales-compra, descontos e brindes.

De acordo com informações do Daily Mail, o programa de incentivo chamada "Movement 26.2" é liderado pelo medalhista olímpico Sir Brendan Foster e por Sir Keith Mills e será lançado em janeiro com o objetivo de fazer a população voltar a se exercitar.

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A campanha deve ser disponibilizada por meio de um aplicativo ou site. A meta de 20 minutos por dia foi escolhida porque ao longo de um mês, espera-se que a pessoa tenha percorrido aproximadamente 26,2 milhas ou 42 km, a mesma distância de uma maratona.

Autoridades de saúde estariam em negociações com varejistas para criar um programa de fidelidade que poderia recompensar as pessoas com cafés e ingressos de cinema gratuitos caso atinjam as metas de caminhada. Os usuários também poderão ganhar emblemas e medalhas digitais, de forma semelhante aos sistemas de recompensa utilizados por aplicativos populares como Duolingo e Strava.

"Nossa fórmula sempre foi: incentivar, desafiar, apoiar e recompensar. Inicialmente, haverá recompensas digitais, como manter uma sequência de atividades por três meses. Com o tempo, haverá outros tipos de recompensas — medalhas e camisetas, mas também descontos e outras vantagens.", diz Sir Brendan ao jornal britânico The Telegraph.

Para o diretor-executivo do NHS England, Sir Jim Mackey, a atividade física deve fazer parte das escolhas do dia a dia de qualquer pessoa.

"O Movement 26.2 trata exatamente disso: tornar o movimento parte da vida cotidiana novamente, de uma maneira que pareça simples e viável para todos", diz ao Daily Mail.

O conceito já foi testado em menor escala em Ebbsfleet, onde os participantes recebiam vouchers para lojas locais e cafés gratuitos por caminharem e pedalarem, abrindo caminho para uma implementação em nível nacional.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda adultos a praticar 150 minutos de exercícios por semana e o NHS já recomenda uma caminhada rápida de 10 minutos todos os dias, afirmando que essa prática traz diversos benefícios à saúde.

Uma análise realizada pela Public Health England constatou que adultos que atingem essa meta melhoram seu condicionamento físico e humor, além de reduzirem em cerca de 15% o risco de morte prematura. Outra pesquisa, da Universidade de Leicester, sugere que aumentos modestos na caminhada diária ajudam a prolongar a expectativa de vida. Uma caminhada a uma velocidade de cerca de 4,8 km/h, durante 30 minutos por dia, poderia acrescentar quase um ano e meio à vida das mulheres e até dois anos e meio à dos homens.

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