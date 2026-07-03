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Saúde Governo britânico quer dar vouchers de cinema e café para quem caminhar 20 minutos por dia Ao longo de um mês, espera-se que a pessoa tenha percorrido aproximadamente 42 km, a mesma distância de uma maratona

Um programa do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) pretende recompensar cidadãos que caminharem apenas 20 minutos por dia com vales-compra, descontos e brindes.

De acordo com informações do Daily Mail, o programa de incentivo chamada "Movement 26.2" é liderado pelo medalhista olímpico Sir Brendan Foster e por Sir Keith Mills e será lançado em janeiro com o objetivo de fazer a população voltar a se exercitar.

A campanha deve ser disponibilizada por meio de um aplicativo ou site. A meta de 20 minutos por dia foi escolhida porque ao longo de um mês, espera-se que a pessoa tenha percorrido aproximadamente 26,2 milhas ou 42 km, a mesma distância de uma maratona.

Autoridades de saúde estariam em negociações com varejistas para criar um programa de fidelidade que poderia recompensar as pessoas com cafés e ingressos de cinema gratuitos caso atinjam as metas de caminhada. Os usuários também poderão ganhar emblemas e medalhas digitais, de forma semelhante aos sistemas de recompensa utilizados por aplicativos populares como Duolingo e Strava.

"Nossa fórmula sempre foi: incentivar, desafiar, apoiar e recompensar. Inicialmente, haverá recompensas digitais, como manter uma sequência de atividades por três meses. Com o tempo, haverá outros tipos de recompensas — medalhas e camisetas, mas também descontos e outras vantagens.", diz Sir Brendan ao jornal britânico The Telegraph.

Para o diretor-executivo do NHS England, Sir Jim Mackey, a atividade física deve fazer parte das escolhas do dia a dia de qualquer pessoa.

"O Movement 26.2 trata exatamente disso: tornar o movimento parte da vida cotidiana novamente, de uma maneira que pareça simples e viável para todos", diz ao Daily Mail.

O conceito já foi testado em menor escala em Ebbsfleet, onde os participantes recebiam vouchers para lojas locais e cafés gratuitos por caminharem e pedalarem, abrindo caminho para uma implementação em nível nacional.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda adultos a praticar 150 minutos de exercícios por semana e o NHS já recomenda uma caminhada rápida de 10 minutos todos os dias, afirmando que essa prática traz diversos benefícios à saúde.

Uma análise realizada pela Public Health England constatou que adultos que atingem essa meta melhoram seu condicionamento físico e humor, além de reduzirem em cerca de 15% o risco de morte prematura. Outra pesquisa, da Universidade de Leicester, sugere que aumentos modestos na caminhada diária ajudam a prolongar a expectativa de vida. Uma caminhada a uma velocidade de cerca de 4,8 km/h, durante 30 minutos por dia, poderia acrescentar quase um ano e meio à vida das mulheres e até dois anos e meio à dos homens.

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