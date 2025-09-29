A- A+

Imigração Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente O combate à imigração é uma das prioridades do primeiro-ministro, que chegou a Downing Street há quinze meses e apresenta um desempenho ruim nas pesquisas

O governo trabalhista britânico anunciou durante a conferência anual do partido, nesta segunda-feira (29), que planeja endurecer as condições para a obtenção de permissão de residência permanente no Reino Unido, em meio a preocupações com a ascensão do partido de extrema direita Reform UK.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, que se dirigirá aos membros do Partido Trabalhista reunidos em Liverpool (norte da Inglaterra) esta tarde, deve apresentar sua proposta, a mais recente de uma série de medidas anunciadas pelo governo do premiê Keir Starmer para reduzir a imigração no país.

O combate à imigração é uma das prioridades do primeiro-ministro, que chegou a Downing Street há quinze meses e apresenta um desempenho ruim nas pesquisas.

Segundo o projeto do governo, para obter uma permissão de residência permanente, as pessoas que chegaram de forma regular ao Reino Unido devem estar empregadas, não ter antecedentes criminais, pagar contribuições para a previdência social, ter um alto nível de inglês, não receber benefícios sociais e realizar trabalhos voluntários locais.

Atualmente, as pessoas que, entre outras coisas, trabalharam no Reino Unido por cinco anos podem solicitar uma autorização de residência permanente, que lhes dá o direito de morar lá, trabalhar e receber benefícios.

Este anúncio ocorre poucos dias após o partido de extrema direita Reform UK, que lidera com folga as pesquisas, prometer eliminar a permissão de residência permanente caso chegue ao poder.

O partido de Nigel Farage também quer obrigar os imigrantes, incluindo aqueles já regularizados, a solicitarem um visto a cada cinco anos.

No domingo, Keir Starmer atacou o Reform UK, chamando o plano do partido de extrema direita de "imoral" e "racista".



Combate à imigração irregular

Ao mesmo tempo, o governo trabalhista intensifica suas medidas para combater a imigração regular e irregular.

Por exemplo, já anunciou planos para elevar o nível educacional necessário para obter um visto de trabalho e aumentar o tempo de permanência no país de cinco para dez anos para obter uma permissão de residência permanente.

No ano passado, 163.000 pessoas obtiveram uma autorização de residência permanente, um número que aumentou 35% em relação ao ano anterior.

No palco principal da conferência do partido, a ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper, estimou que os eleitores terão que escolher em 2029 entre o Partido Trabalhista e "a ideologia do caos da direita".

Shabana Mahmood, ministra do Interior desde o início de setembro, acredita que, se o governo não combater a imigração irregular, "os trabalhadores se afastarão" do Partido Trabalhista "para se refugiar nas falsas promessas" de Nigel Farage.

Mas cerca de 100 organizações, incluindo Oxfam, Save the Children e Greenpeace, escreveram à ministra instando-a a "parar de usar os imigrantes como bodes expiatórios".

Desde o início do ano, mais de 33.000 imigrantes chegaram à costa britânica em embarcações precárias, atravessando o Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França. Só no sábado, 895 pessoas chegaram ao Reino Unido, incluindo 125 em uma única embarcação, um número sem precedentes.

Um total de 27 pessoas morreram desde o início do ano tentando atravessar o Canal da Mancha, de acordo com dados compilados pela AFP a partir de fontes oficiais.

