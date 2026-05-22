A- A+

MOBILIDADE RMR: Pernambuco concede 3,4 mil paradas de ônibus à iniciativa privada em contrato de R$ 18 milhões Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a empresa que venceu a licitação foi a All Space Propaganda e Marketing Ltda., que fará a operação das paradas pelos próximos 20 anos

O Governo de Pernambuco vai conceder mais 3.450 paradas de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) para a iniciativa privada. Com isso, a empresa que ficará responsável terá o direito de utilizar os abrigos e totens de embarque e desembarque para exploração publicitária por 20 anos.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a empresa que venceu a licitação foi a All Space Propaganda e Marketing Ltda., que fará a operação das paradas pelos próximos 20 anos. Pelo acordo, o estado receberá o pagamento de R$ 18 milhões. Com a nova concessão, a região chega a 6.905 abrigos e totens do tipo.

A companhia, com isso, fica responsável "pelos serviços de modernização, implantação, recuperação e manutenção dos equipamentos". A previsão é de que os serviços comecem já em junho.

"Cabe ressaltar que a concessão dos pontos de parada da RMR está em fase final. O contrato prevê a implementação de novas tecnologias e medidas sustentáveis durante todo o período da concessão", afirmou o CTM.

Exploração publicitária

De acordo com o CTM, ao fazer a exploração publicitária das paradas de ônibus, a empresa deverá reverter parte da receita obtida no próprio sistema.

"A iniciativa busca reduzir custos para o poder público e garantir pontos de parada mais seguros, iluminados e conectados para a população", completou.

Paradas começarão a ser instaladas em junho | Foto: Grande Recife/Divulgação

Segunda concessão

Esta é a segunda concessão de paradas de ônibus na RMR. A primeira foi em 2022, também com um contrato de 20 anos de operação nos 14 municípios da região.

A empresa vencedora da primeira licitação foi a All Space Abrigos Grande Recife, que faz parte do Grupo Kallas, mesmo grupo empresarial da atual concessionária responsável pela nova etapa do projeto.



Veja também