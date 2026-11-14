A- A+

MEIO AMBIENTE Governo abre consulta pública sobre enfrentamento ao calor extremo Plataforma Brasil Participativo receberá contribuições até o dia 23

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) abriu uma consulta pública com objetivo de receber contribuições para o enfrentamento do calor extremo no país e para ampliar o acesso da população a ambientes mais frescos e saudáveis.

Aberta nesta sexta-feira (13), a consulta pública ficará disponível na plataforma Brasil Participativo até 23 de novembro.

As propostas vão ajudar a construir o Plano de Ação pelo Resfriamento e Combate ao Calor Extremo (Pnar Brasil), que reúne medidas para proteger a saúde, reduzir desigualdades e preparar o país para o aumento das temperaturas.

Em nota, o MMA ressaltou que o calor extremo afeta a saúde, as condições de trabalho e a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas urbanas com pouca vegetação e maior exposição ao sol.

“O desafio é encontrar formas de tornar as cidades e os ambientes construídos mais frescos e seguros, sem aumentar desnecessariamente o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa”, diz a pasta.

Com apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a proposta reúne estratégias como o uso da vegetação e de outras soluções baseadas na natureza, além de medidas de eficiência energética e resfriamento sustentável.

De acordo com informações do MMA, o documento também apresenta dez recomendações nacionais, organizadas em seis áreas temáticas, com metas previstas para 2027, 2031 e 2035.

Além disso, a proposta busca articular políticas públicas e orientar a atuação conjunta de diferentes setores e esferas de governo.

O trabalho faz parte do Programa Cidades Verdes Resilientes, coordenado pelo MMA, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Compromisso Global pelo Resfriamento.

Veja também