Governo contrata Hospital Albert Einstein para reforçar gestão de grandes hospitais de Pernambuco

O Governo de Pernambuco vai contratar a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein para a prestação de serviço de consultoria na área de gestão de seis grandes hospitais da rede estadual de saúde. Foi publicado na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado o termo que valida a contratação, que será assinada em breve.

Segundo o governo estadual, a contratação é resultado de uma análise e avaliação sobre a necessidade de melhorias na rede para permitir atendimentos mais qualificados.

A consultoria vai atender os seguintes seis hospitais de alta complexidade sob administração direta da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco:

- Hospital Agamenon Magalhães, no Recife;

- Hospital Barão de Lucena, no Recife;

- Hospital da Restauração, no Recife;

- Hospital Getúlio Vargas, no Recife;

- Hospital Otávio de Freitas, no Recife; e

- Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

A prestação de serviço será feita por um período de 24 meses e o valor da contratação é de R$ 23.207.720.

O objetivo da consultoria prestada pelo Albert Einstein será prestar assessoria na implantação de ações de melhoria de processos assistenciais e de gestão, com a proposição e assessoramento na implantação de modelo de gestão logística e de suprimentos.

Esse trabalho é destinado a promover qualidade e segurança dos serviços de saúde ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde no Estado.

"Estamos trabalhando para garantir um melhor atendimento à população a partir de mudanças na gestão dos grandes hospitais do Estado. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein é um serviço de referência em gestão hospitalar no Brasil, já atuante em alguns estados e municípios brasileiros em parceria com a administração pública. Por isso, podemos garantir o avanço na governança dos equipamentos estaduais", destacou a governadora Raquel Lyra.

Segundo a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, a consultoria terá como foco problemas históricos, que são a superlotação e o desabastecimento. "Que a gente consiga, a partir da experiência e da capacidade reconhecida do Einstein nessa área de gestão hospitalar, realmente melhorar a governança dos hospitais, que se traduz em melhoria da assistência à população", explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Contratação

O Governo de Pernambuco explica que a contratação da Sociedade Einstein será realizada através de inexigibilidade de licitação, após uma avaliação iniciada ainda em 2023 que apontou a necessidade da consultoria.

"Uma série de análises foi feita por órgãos e secretarias competentes do Estado, com a participação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Administração e da Procuradoria Geral do Estado", explica o governo.

