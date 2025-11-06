A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Governo de Pernambuco convoca 214 aprovados para Curso de Formação Profissional da Polícia Militar Ao todo, são ofertadas 150 vagas para o cargo de 2° Tenente da Polícia Militar de Pernambuco

O Governo de Pernambuco convocou, em edital publicado na terça-feira (4), 214 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para matrícula no Curso de Formação Profissional.

A seleção é feita pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pelo Instituto AOCP. Ao todo, são ofertadas 150 vagas para o cargo de 2° Tenente da Polícia Militar de Pernambuco.



Participam da nova etapa tanto os aprovados na primeira fase, quanto os empatados e casos sub judice, que permanecem sob análise judicial.

Em comunicado oficial publicado na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial, a governadora Raquel Lyra comemorou a convocação.

"Tenho certeza que os novos convocados vão engrandecer, ainda mais, o trabalho realizado pela Polícia Militar na proteção da população”, disse.

O edital completo está disponível no site do Instituto AOCP. Lá, os candidatos podem conferir a lista de convocados, documentação e orientações para o preenchimento da Ficha de Informação do Candidato (FIC), necessária para a etapa de investigação social.

Reforço do policiamento no estado

Os futuros policiais militares chegam para reforçar a segurança pública do estado. Em agosto deste ano, 2.299 agentes foram formados e, desde então, atuam nas ruas do Recife e da Região Metropolitana.

Até o próximo ano, de acordo com o Governo de Pernambuco, a previsão é de mais de 7 mil novos servidores de segurança pública para o estado em diversas frentes - Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

“A realização desse concurso foi um compromisso da governadora Raquel Lyra, com o objetivo de recompletar as tropas e ampliar nossa capacidade de ação, reforçando a segurança e o bem-estar dos pernambucanos de todas as regiões do estado”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

