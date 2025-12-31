A- A+

Saúde Governo da Bahia confirma 7 casos de intoxicação por metanol De acordo com nota divulgada pela secretaria, uma perícia técnica constatou a presença de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas

A Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou nesta quarta-feira, 31, sete casos de intoxicação por metanol na cidade de Ribeira do Pombal, no interior do Estado.

As vítimas ingeriram a substância de forma acidental - provavelmente por meio de bebidas adulteradas - durante uma festa de noivado. Elas foram internadas na segunda-feira, 29, após apresentarem sintomas como vômitos, náusea, tontura, sensação de desmaio, falta de ar e visão turva.

De acordo com nota divulgada pela secretaria, uma perícia técnica constatou a presença de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas. Além disso, "análise laboratorial confirmou a presença de metanol nas amostras de sangue" dos pacientes.

A pasta disse que, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Ribeira do Pombal, "adotou imediatamente o protocolo" recomendado pelo Ministério da Saúde para casos do tipo.

"As sete pessoas receberam todo o tratamento e atenção no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, além do antídoto, nos casos em que havia indicação", declarou o órgão estadual, em nota.

A Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Civil interditaram o estabelecimento que havia vendido as bebidas adulteradas.

A Sesab orientou a população a ficar atenta à procedência de bebidas alcoólicas destiladas, observando se há selo de segurança e se a embalagem não está violada, além de checar a idoneidade dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

A secretaria não informou o estado de saúde das sete vítimas da intoxicação nem se elas ainda seguem internadas. Em nota enviada na segunda-feira, a pasta havia informado apenas tratar-se de cinco mulheres e dois homens, e que duas das vítimas haviam sido transferidas para o Instituto Couto Maia, em Salvador.

Substância provocou ao menos 23 mortes

Entre setembro e novembro deste ano, a adulteração de bebidas alcoólicas com metanol provocou um surto inédito de intoxicação pela substância no Brasil. O composto costuma ser usado para diluir a bebida e diminuir o custo de produção do produto.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o início de dezembro, foram confirmados 73 casos de intoxicação por metanol no Brasil, dos quais 23 evoluíram para o óbito da vítima. O Estado de São Paulo registrou o maior número de óbitos (11), seguido por Pernambuco (5), Paraná (3), Mato Grosso (3) e Bahia (1).

Sintomas da intoxicação por metanol

Identificar os sintomas rapidamente e buscar atendimento médico são medidas fundamentais para evitar complicações e óbitos.

As manifestações iniciais da intoxicação começam logo após a ingestão. Elas são semelhantes aos sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos.

Entre 16 e 30 horas após a ingestão, quando o metanol já foi metabolizado pelo organismo, surgem efeitos mais graves, como náuseas, vômitos, tontura, fraqueza, dor abdominal e outros quadros que podem levar à morte.

Além disso, a contaminação provoca alterações no sistema nervoso central que podem variar de sonolência à perda da visão, um dos principais impactos do consumo de metanol.



Veja também