Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Governo da Bélgica denuncia ato antissemita após explosão diante de sinagoga em Liege

Detonação não deixou feridos

Reportar Erro
Governo da Bélgica denuncia ato antissemita após explosão diante de sinagoga em LiegeGoverno da Bélgica denuncia ato antissemita após explosão diante de sinagoga em Liege - Foto: John Thys / AFP

O governo da Bélgica denunciou um "ato antissemita abjeto" após uma explosão, na madrugada desta segunda-feira, diante de uma sinagoga em Liege, no leste do país.

A explosão aconteceu pouco antes das 4h00 (0h00 de Brasília) diante do templo e não deixou feridos, "apenas danos materiais", informou em um comunicado um porta-voz da polícia local. A explosão quebrou as janelas dos imóveis diante da sinagoga.

"É um ato antissemita abjeto que visava diretamente a comunidade judaica da Bélgica", afirmou no X o ministro do Interior, Bernard Quintin. "A Procuradoria Federal iniciou a investigação judicial. As medidas de segurança ao redor de locais semelhantes serão reforçadas", acrescentou.

Leia também

• Bélgica identifica 5 mil suspeitos após investigar sistema de mensagens criptografadas

• Bélgica investiga imagens de pornografia infantil encontradas na cela do pedófilo Dutroux

• Justiça belga condena por estupro homem que não pagou garota de programa

O prefeito de Liege, Willy Demeyer, disse à emissora pública RTBF que "tudo isso é intencional e direcionado". Condenamos este ato antissemita da forma mais veemente possível".

"Não podemos permitir que conflitos estrangeiros sejam importados para a nossa cidade", declarou, em uma aparente referência à guerra no Oriente Médio.

Construída em 1899, a sinagoga também abriga um museu da história da comunidade judaica de Liege, segundo o seu site. A comunidade judaica da Bélgica tem quase 50.000 pessoas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter