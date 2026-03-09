Governo da Bélgica denuncia ato antissemita após explosão diante de sinagoga em Liege
Detonação não deixou feridos
O governo da Bélgica denunciou um "ato antissemita abjeto" após uma explosão, na madrugada desta segunda-feira, diante de uma sinagoga em Liege, no leste do país.
A explosão aconteceu pouco antes das 4h00 (0h00 de Brasília) diante do templo e não deixou feridos, "apenas danos materiais", informou em um comunicado um porta-voz da polícia local. A explosão quebrou as janelas dos imóveis diante da sinagoga.
"É um ato antissemita abjeto que visava diretamente a comunidade judaica da Bélgica", afirmou no X o ministro do Interior, Bernard Quintin. "A Procuradoria Federal iniciou a investigação judicial. As medidas de segurança ao redor de locais semelhantes serão reforçadas", acrescentou.
O prefeito de Liege, Willy Demeyer, disse à emissora pública RTBF que "tudo isso é intencional e direcionado". Condenamos este ato antissemita da forma mais veemente possível".
"Não podemos permitir que conflitos estrangeiros sejam importados para a nossa cidade", declarou, em uma aparente referência à guerra no Oriente Médio.
Construída em 1899, a sinagoga também abriga um museu da história da comunidade judaica de Liege, segundo o seu site. A comunidade judaica da Bélgica tem quase 50.000 pessoas.