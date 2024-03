A- A+

CHINA Governo da China anuncia que não realizará mais entrevista coletiva anual com primeiro-ministro Premiê não irá conversar com jornalistas na abertura da nova legislatura

O porta-voz da Assembleia Popular Nacional da China, Lou Qinjian, revelou nesta segunda-feira (4), que o governo do país não realizará mais a entrevista coletiva anual do primeiro-ministro, Li Qiang. O premiê não irá conversar com jornalistas na abertura da nova legislatura, na terça-feira (5).

"Se não houver circunstâncias especiais, a conferência de imprensa do primeiro-ministro não será realizada nos próximos anos", disse Lou, sem detalhar a decisão.

Lou afirmou que o Congresso aumentaria as oportunidades para os jornalistas fazerem perguntas aos ministros e outras autoridades, bem como aos quase 3 mil delegados ao congresso.

A reunião de uma semana da Assembleia Popular, em grande parte cerimonial, será observada de perto em busca de quaisquer indicações sobre que medidas o governo tomará para impulsionar a economia em dificuldades. Li, o primeiro-ministro, apresentará um relatório anual na abertura que deverá incluir a meta de crescimento econômico do governo para 2024.

Veja também

violência sexual Polícia indiana procura mais quatro suspeitos de estupro de espanhola de origem brasileira