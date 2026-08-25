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Colômbia

Governo da Colômbia prepara reforma para declarar grupos armados como "terroristas"

Presidente também ordenou a reativação da Unidade de Informação e Análise Financeira, como parte dos esforços para combater as finanças das organizações criminosas

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De La Espriella descreveu a situação atual no departamento de Tolima como extremamente grave, observando que há indícios de que alguns incêndios florestais estão sendo provocados deliberadamente.De La Espriella descreveu a situação atual no departamento de Tolima como extremamente grave, observando que há indícios de que alguns incêndios florestais estão sendo provocados deliberadamente. - Foto: Jaime Saldarriaga / AFP

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, apresentou as diretrizes da estratégia abrangente de segurança e ordem pública de seu governo, estabelecendo uma nova postura em relação a grupos armados ilegais e organizações criminosas.

Segundo comunicado divulgado pela Assessoria de Imprensa da Presidência, todos os grupos armados ilegais serão tratados como terroristas, independentemente do nome que utilizem para se identificar.

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"Essa divisão acabou. Quando se trata de combater o crime, não há diferenças nem nas ações, nem na resposta do Estado", afirmou o presidente.

O presidente também ordenou a reativação da Unidade de Informação e Análise Financeira (UIAF), como parte dos esforços para combater as finanças das organizações criminosas.

Segundo informações divulgadas pela Presidência da República, a unidade e terá acesso a informações bancárias dos últimos quatro anos.

Outro destaque é o combate à agiotagem no país, que o comunicado afirma ser uma "forma de escravidão moderna" que atinge 12 milhões de colombianos.

Em outro comunicado, De La Espriella descreveu a situação atual no departamento de Tolima como extremamente grave, observando que há indícios de que alguns incêndios florestais estão sendo provocados deliberadamente.

Ele afirmou que não permitirá que o estado de emergência seja usado para semear o caos e o terror.

Diante desses acontecimentos, ele ordenou medidas decisivas e disse haver relatos indicando "repetidas denúncias das autoridades locais sobre homens em motocicletas que supostamente estão iniciando incêndios intencionalmente em Suárez, Coello e San Luis. Tudo isso deve ser rigorosamente investigado e os responsáveis processados".

Na segunda-feira, o presidente ordenou iniciar esta semana operações coordenadas entre a autoridade migratória e a polícia para deportar migrantes que vivem em situação irregular no país.

Segundo um vídeo vazado de um conselho de segurança, realizado no domingo em Barranquilla, o mandatário deu instruções pra identificar e deter em primeiro lugar os imigrantes que cometeram crimes, de acordo com a AFP.

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