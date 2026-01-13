A- A+

Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente Chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional, subordinada à Presidência, disse que este organismo soube do complô na segunda-feira por uma "fonte confidencial"

O governo da Costa Rica denunciou, nesta terça-feira (13), um suposto plano para assassinar o presidente Rodrigo Chaves, a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais, nas quais a situação é favorita.

Jorge Torres, chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS), subordinada à Presidência, disse que este organismo soube do complô na segunda-feira por uma "fonte confidencial" que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado.

"Claramente nos alerta sobre um pagamento de um assassino que quer atentar contra a vida do presidente da República", declarou Torres a jornalistas na porta do Ministério Público, aonde foi denunciar a suposta trama.

A denúncia vem à tona às vésperas das eleições presidenciais de 1º de fevereiro. A ex-ministra conservadora Laura Fernández lidera amplamente as intenções de voto com um discurso centrado na linha-dura para enfrentar a crescente insegurança ligada ao narcotráfico.

Também acontece no mesmo dia em que chegará ao país, em visita oficial, o presidente de El Salvador Nayib Bukele, de quem Chaves é admirador.

As projeções indicam que Laura Fernández, considerada a sucessora do governante costa-riquenho, deve vencer no primeiro turno e obter uma maioria contundente de deputados para controlar o Congresso e reformar o Poder Judiciário, como fez Bukele.

O chefe de inteligência evitou especular se o suposto plano criminoso está relacionado com a disputa eleitoral. "Não quero entrar nesse assunto", disse.

