A- A+

MUNDO Governo da Groenlândia não aceita "sob nenhuma circunstância" que os EUA se apropriem da ilha Na semana passada, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta expressando seu apoio à Dinamarca e à Groenlândia diante das ações do presidente americano

A Groenlândia não aceita "sob nenhuma circunstância" o desejo dos Estados Unidos de se apoderar do vasto território ártico e intensificará seus esforços para garantir sua defesa por parte da Otan, declarou seu governo nesta segunda-feira (12).

"Os Estados Unidos reiteraram o seu desejo de tomar posse da Groenlândia. O Governo de Coalizão da Groenlândia não pode aceitá-lo sob nenhuma circunstância", indicou um comunicado.

Na semana passada, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta expressando seu apoio à Dinamarca e à Groenlândia diante das ações do presidente americano, Donald Trump.

"Diante da postura muito positiva adotada por seis países membros da Otan em relação à Groenlândia, o Naalakkersuisut (governo da ilha) intensificará seus esforços para garantir que a defesa da Groenlândia seja integrada no âmbito da Otan".

O governo de Jens-Frederik Nielsen enfatizou que o país pretende "permanecer sempre como parte da aliança de defesa ocidental".

No domingo, Trump reiterou que os Estados Unidos se apoderariam do território "de uma forma ou de outra", afirmando que "precisa de um título de propriedade". Anteriormente, ele havia reconhecido que poderia ter que escolher entre preservar a integridade da aliança militar ou controlar o território dinamarquês.

Veja também