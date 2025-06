A- A+

Resgate Governo da Indonésia define esquema para resgate do corpo de Juliana Marins; veja como será Juliana caiu durante uma trilha guiada na madrugada da última sexta-feira (21), e teve sua morte anunciada nesta terça (24)

Equipes de resgate do governo da Indonésia vão içar o corpo de Juliana Marins a partir das 6h de quarta-feira no horário local, o que corresponde a 19h desta terça-feira, no horário de Brasília.

Juliana caiu durante uma trilha guiada na madrugada da última sexta-feira (21), e teve sua morte anunciada nesta terça (24).

Mais informações em instantes.

Veja também