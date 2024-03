A- A+

MUNDO Governo da Indonésia investiga companhia aérea após piloto e copiloto dormirem no meio do voo Os dois pilotos dormiram por cerca de 28 minutos e avião quase muda de rota; ninguém se feriu

O Ministério dos Transportes da Indonésia anunciou, neste sábado (9), a abertura de uma investigação sobre a companhia aérea Batik Air, depois da revelação da notícia de que dois pilotos dormiram em pleno voo. No dia 25 de janeiro, um piloto e um copiloto adormeceram ao mesmo tempo por cerca de 28 minutos, segundo um relatório preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes (KNKT). Com isso, houve uma série de erros de navegação, mas a viagem terminou sem acidentes. Segundo informações iniciais, o piloto não teria descansado adequadamente nan noite anterior

Apesar do voo, de Sulawesi, no norte do país, para a capital Jacarta, ter terminado sem tragédia, o Ministério dos Transportes repreendeu veementemente o ocorrido. Havia 153 passageiros e quatro comissários de bordo no Airbus A320, e todos saíram ilesos. A viagem durou duas horas e 5 minutos.

A diretora-geral dos transportes aéreos, Kristi Endah Murni, afirmou que as companhias aéreas precisam dar mais atenção ao descanso da tripulação.

- Conduziremos uma investigação e revisão da operação do voo relacionada ao gerenciamento de risco de fadiga para a Batik Air e todos os operadores de voo - disse Kristi em comunicado.

No sábado, a Batik Air disse em comunicado que “opera com regulamentos de descanso apropriados” e está “comprometida em implementar todas as recomendações de segurança”. Os pilotos envolvidos no incidente foram temporariamente suspensos, acrescentou.

Segundo relatório da KNKT, publicado no final de fevereiro, um dos pilotos não havia descansado adequadamente na noite anterior ao voo. Meia hora após a decolagem, o capitão pediu permissão para descansar e o copiloto assumiu os controles do aparelho. Mas ele também acabou adormecendo.

28 minutos após a última transmissão gravada, o piloto acordou, percebeu que seu copiloto estava dormindo e que o avião não seguia a trajetória de voo correta. Mas houve tempo para corrigir a rota após responder aos chamados de Jacarta. Os dois pilotos não tiveram a identidade revelada, mas eles são indonésios, com idades entre 32 e 28 anos. A KNKT instou a Batik Air a criar procedimentos detalhados para garantir que os pilotos e a tripulação estejam devidamente descansados antes dos voos.

Veja também

ataque com drones Coalizão liderada por EUA derruba 15 drones lançados pelos rebeldes do Iêmen