Duelo Governo da Itália confirma luta entre Musk e Zuckerberg: "Não será em Roma" Ministro da Cultura do país, Gennaro Sangiuliano, tirou qualquer possibilidade do confronto entre os donos do X (ex-Twitter) e da Meta acontecer no Coliseu

O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, confirmou nesta sexta-feira (11) que a luta entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg acontecerá no país.

No entanto, o confronto entre os donos do X (ex-Twitter) e da Meta (proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp) não vai acontecer no Coliseu de Roma, conforme vinha sendo especulado.

"Tive uma longa conversa amigável com Elon Musk sobre um grande evento de reconstituição. Não se realizará em Roma", escreveu o ministro na rede social X (antigo Twitter).

Sangiuliano acrescentou que os dois bilionários farão uma "grande doação a dois importantes hospitais pediátricos italianos para a melhoria das instalações e da investigação científica para combater doenças".

A declaração do ministro foi dada após Musk afirmar que a luta seria na Itália, justamente em Roma. O dono da rede social X também disse que a organização do evento não ficaria a cargo do Ultimate Fighting Championship (UFC), mas das fundações comandadas por ele e por Zuckerberg.

A expectativa de um embate é alimentada pelos dois gigantes da tecnologia desde junho, quando a primeira menção à luta foi feita. Tudo começou quando notícia de que a Meta, de Zuckerberg, estava criando uma rede social para rivalizar com o Twitter, de Musk, foi divulgada.

A notícia foi confirmada quando o aplicativo Threads, o grande rival da rede social X (Twitter), foi lançado.

Musk então disse que estaria “pronto para uma luta de jaula” e Zuckerberg respondeu em postagem no seu perfil do Instagram: “Envie-me o local”. Foi o suficiente para os magnatas começarem o preparo para a luta, enquanto os internautas criavam memes da situação.

O dono da Meta, que aceitou o desafio, está se preparando com auxílio de uma dieta intensa para ganho de massa, treinos de jiu-jitsu e aulas com um professor brasileiro especializado em astros do UFC, além de praticar com o campeão dos pesos médios do campeonato, Israel Adesanya.

Em um podcast, Zuckerberg disse que faz até quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de praticar exercícios para melhorar sua força e condicionamento.

