AMÉRICA CENTRAL

Governo da Nicarágua liberta 'dezenas' de presos políticos

"Devido às comemorações dos 19 anos" de Daniel Ortega no poder, "dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional retornaram a seus lares e famílias", anunciou governo

Esta imagem divulgada pelo portal de notícias oficial El 19 Digital mostra presos políticos abraçando familiares após sua libertação durante uma cerimônia na sede do Sistema Penitenciário Nacional Jorge Navarro em Tipitapa, Manágua Esta imagem divulgada pelo portal de notícias oficial El 19 Digital mostra presos políticos abraçando familiares após sua libertação durante uma cerimônia na sede do Sistema Penitenciário Nacional Jorge Navarro em Tipitapa, Manágua - Foto: Jairo Canija/El 19 Digital/AFP

O governo da Nicarágua libertou "dezenas" de pessoas depois que a embaixada dos Estados Unidos em Manágua defendeu a libertação de presos políticos, segundo um comunicado oficial divulgado neste sábado (10).

Na sexta-feira, a missão diplomática de Washington em Manágua assegurou em uma mensagem na rede social X que, enquanto a Venezuela libertou "um grande número de presos políticos", na Nicarágua "mais de 60 pessoas" permaneciam "detidas injustamente".

No site oficialista 19 digital, o governo nicaraguense anunciou que, "devido às comemorações dos 19 anos" de Daniel Ortega no poder, "dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional retornaram a seus lares e famílias".

Fotografias e vídeos difundidos pela imprensa oficialista mostram vários detidos assinando seus documentos de soltura diante de agentes policiais, e abraçados com familiares que foram chamados para recebê-los.

"Esta ação é símbolo de nosso compromisso invariável com o encontro, a paz e o direito de todos a uma convivência familiar e comunitária, respeitosa e tranquila", disse o governo da Nicarágua em sua nota, na qual não identificou os presos libertados nem as circunstâncias nas quais eles haviam sido detidos.

O anúncio chega uma semana depois de os Estados Unidos derrubarem, através de uma operação militar, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi capturado e aguarda julgamento em solo americano junto com sua esposa, Cilia Flores.

