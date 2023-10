Governo de direita da Suécia vai restringir benefícios sociais para imigrantes

A- A+

O governo sueco de direita anunciou nesta sexta-feira (20) que dificultará o acesso dos imigrantes aos benefícios sociais, em uma tentativa de dissuadi-los de ir para a Suécia e de integrar melhor os que já estão no país.

"Desde 2012, mais de 770.000 imigrantes chegaram à Suécia vindos de países fora da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu", escreveram o primeiro-ministro Ulf Kristersson e os líderes dos outros partidos de sua coalizão em um artigo de opinião publicado no jornal Dagens Nyheter. "Devido a uma política de integração que quase não faz exigências [aos imigrantes], mas também não oferece incentivos para que se integrem à sociedade, a imigração em larga escala criou uma Suécia dividida".

O texto aponta ainda para "segregação, exclusão social, desemprego, resultados escolares ruins e falta de valores suecos comuns" entre os imigrantes.

O país escandinavo de 10,3 milhões de habitantes tem "problemas significativos" com os estrangeiros que estão desempregados e dependem exclusivamente de benefícios do governo, especialmente as mulheres, continua o texto.

A comissão sobre o assunto planeja introduzir reformas que forçariam os imigrantes a encontrar trabalho e aprender sueco. Os imigrantes não poderão mais viver apenas de benefícios e serão obrigados a exercer uma "atividade" em tempo integral, afirma o artigo.

O governo também planeja introduzir um limite nos benefícios para os imigrantes, para que eles não possam acumular diversos benefícios — para crianças, moradia, desemprego, doença, licença parental, entre outros — o que até agora tornava economicamente mais lucrativo receber benefícios do que conseguir um emprego.

Finalmente, o governo disse que os imigrantes teriam que esperar um período de tempo não especificado antes de poderem solicitar benefícios.

