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Peru Governo de Fujimori espera que visita do papa motive "reconciliação" no Peru Líder da Igreja Católica passou mais de 20 anos como missionário e bispo de Chiclayo, no norte peruano

O novo governo da direitista Keiko Fujimori manifestou nesta quarta-feira (5) o desejo de que a visita, em novembro, do papa Leão XIV, que tem nacionalidade peruana, contribua para a "reconciliação" do Peru, dividido por uma década de crise política.

O Vaticano informou, poucas horas antes, que o líder da Igreja Católica fará uma viagem de 6 a 17 de novembro por Uruguai, Argentina e Peru, país onde passou mais de 20 anos como missionário e bispo de Chiclayo, no norte do país.

Robert Francis Prevost nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou peruano em 2015.

"Essa visita representará (...) o imenso anseio que o povo peruano tem pela reconciliação", afirmou o chanceler peruano, Carlos Espá, durante uma entrevista coletiva no Palácio do Governo, em Lima.

Keiko Fujimori tomou posse na semana passada como a nona presidente do Peru desde 2016, em meio a uma profunda instabilidade política. A maioria de seus antecessores foi destituída ou levada a renunciar pelo Congresso, onde o fujimorismo tem sido uma força importante.

Durante o discurso de posse, Fujimori conclamou seus opositores a construir "pontes de diálogo". A direita não tem maioria no Parlamento e está obrigada a negociar com eles.

O ministro Espá destacou que a presença do papa será "uma espécie de bálsamo" para uma "grande manifestação de unidade dos peruanos".

Leão XIV visitará Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa entre 11 e 17 de novembro. Será a primeira viagem de um pontífice ao país desde 2018, quando Francisco esteve no Peru.

"Volte para casa!", reagiu a Arquidiocese de Lima em sua página no Facebook.

A estadia do papa coincidirá com o fenômeno climático El Niño, caracterizado por chuvas intensas, transbordamentos de rios e temperaturas elevadas.

O governo prevê um plano de contingência caso as condições climáticas interfiram no roteiro da visita papal ao país de 34 milhões de habitantes, informou Espá.

Fujimori, católica praticante de 51 anos, também comemorou o anúncio do Vaticano em sua conta no X. "Esperamos o senhor de braços e corações abertos para lhe dar as boas-vindas de volta à sua casa, o Peru", escreveu.

Segundo o último censo nacional, 76% da população peruana se declara católica.

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