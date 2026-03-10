A- A+

Obras Governo de PE realiza audiências públicas sobre obras de duplicação da BR-232 até o Sertão Encontro aconteceu nos municípios de Arcoverde e Belo Jardim

Nesta terça-feira (10) duas audiências públicas foram realizadas, pelo Governo de Pernambuco, nos municípios de Arcoverde e Belo Jardim para apresentar e debater o projeto de duplicação e requalificação da BR-232 no trecho entre São Caetano, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão.

O encontro reuniu representantes da gestão Raquel Lyra, órgãos técnicos e autoridades locais. Há mais de duas décadas, Arcoverde e Belo Jardim aguardavam a continuação das obras de melhoria no local. A expectativa é que a licitação seja lançada ainda neste primeiro semestre.

“O objetivo das audiências é apresentar o projeto à população e avançar na obtenção da licença ambiental necessária para o início das obras”, afirmou a vice-governadora Priscila Krause que abriu oficialmente as audiências, representando a governadora Raquel Lyra.

Priscila foi acompanhada do secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, do presidente da CPRH, José Anchieta Santos, do presidente do DER-PE, André Fonseca, e do prefeito de Arcoverde, Zeca Cavalcanti.

As audiências públicas de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foram conduzidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e realizadas pela Agência de Meio Ambiente (CPRH).

“O EIA/RIMA é necessário para a duplicação da BR-232 para que a obra avance com segurança ambiental e jurídica. O estudo traz as informações sobre os impactos, as medidas de mitigação e as medidas de compensação. Também apresenta o traçado e mostra que não vai afetar negativamente a população, muito pelo contrário. A proposta é promover o desenvolvimento, melhorar as condições da região e aumentar a segurança”, comentou o presidente da CPRH, José Anchieta Santos.

No projeto completo, aproximadamente 265 quilômetros da BRT-232 estão previstos para serem duplcados e requalificados. O trecho liga São Caetano a Serra Talhada. A execução será feita por etapas.

Neste primeiro momento, a prioridade é realizar o trecho entre São Caetano e Arcoverde. O investimento estimado para essa etapa é de aproximadamente R$ 250 milhões com recursos próprios do Estado. O valor exato da obra será confirmado após o processo licitatório.

A expectativa do governo estadual é viabilizar a obra por meio de articulação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), dentro de entendimento firmado entre a governadora Raquel Lyra e o ministro dos Transportes, Renan Filho, para que o Governo de Pernambuco execute o empreendimento.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, destacou a importância da audiência por dar oportunidade de a população conhecer, e também opinar sobre o projeto. “Estamos passando pelo maior ciclo de investimento em infraestrutura da história do Estado de Pernambuco. Nunca se investiu tanto e de forma simultânea em estrada, água, ferrovia, portos, infraestrutura elétrica. Nada na história de Pernambuco se compara com o que a gente está vivendo agora”, comentou.

Priscila Krause ressaltou a importância estratégica da rodovia para o desenvolvimento econômico do Estado. “A BR-232 funciona como um eixo estruturador de integração entre o Agreste e o Sertão, impulsionando cadeias produtivas e facilitando o escoamento da produção. A duplicação da rodovia retoma um processo de desenvolvimento já experimentado em Pernambuco em períodos anteriores, quando investimentos públicos em infraestrutura viária e hídrica impulsionaram ciclos de crescimento econômico.”

Pernambuco já contabiliza mais de 1.500 quilômetros de estradas implantadas ou requalificadas, além de cerca de 600 quilômetros atualmente em execução. Outros 1.400 quilômetros estão com projetos concluídos e em processo de licitação.

“O objetivo do governo do Estado é ampliar a segurança viária, melhorar a logística do Estado e fortalecer as condições para o crescimento econômico de Pernambuco”, disse Priscila Krause, lembrando que a duplicação da BR-232 representa uma das principais obras estruturadoras previstas para os próximos anos no estado.

