Governo de Pernambuco abre inscrições com 550 bolsas de iniciação científica

O Governo de Pernambuco abriu, nesta sexta-feira (9), as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) 2026. Coordenado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), o edital vai ofertar 550 bolsas para estudantes de graduação, com vigência de agosto de 2026 a julho de 2027. As propostas devem ser submetidas exclusivamente pelos professores orientadores até o dia 13 de março, por meio da plataforma AgilFAP.

Investimento e número de bolsas

Nesta edição, o programa contará com investimento total de R$5,28 milhões. Cada bolsa terá duração máxima de 12 meses, carga horária de 20 horas semanais e valor mensal de R$800. O objetivo é inserir estudantes de graduação em projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em instituições de ensino e pesquisa sediadas em Pernambuco.



Reserva de vagas para jovens doutores

Uma das novidades do edital é a reserva de 30% das bolsas novas para projetos coordenados por jovens doutores, com até oito anos de titulação. A medida busca apoiar a consolidação da carreira acadêmica desses pesquisadores e estimular sua permanência no sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação.

Ampliação das ações afirmativas

O Pibic 2026 também amplia as ações afirmativas já existentes. Além dos critérios anteriores, o edital passa a contemplar alunas-mães de crianças com até seis anos incompletos, como forma de ampliar o acesso e favorecer a permanência dessas estudantes na pesquisa científica.

Formação científica desde a graduação

O programa tem como foco estimular pesquisadores com produção científica a orientarem estudantes de graduação, fortalecendo a formação acadêmica e o contato direto com o método científico. A iniciativa busca despertar a vocação para a pesquisa, incentivar novos talentos e contribuir para a qualificação de futuros profissionais.

Quem pode participar

Podem participar instituições públicas, privadas ou comunitárias, sediadas em Pernambuco, que comprovem atuação em pesquisa científica e tecnológica, disponham de infraestrutura adequada e apresentem produção científica relevante nos últimos cinco anos.

Requisitos para os bolsistas

Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve estar regularmente matriculado do primeiro ao penúltimo período da graduação em uma instituição de ensino superior localizada em Pernambuco. No momento da implantação da bolsa, em agosto de 2026, o candidato deve estar cursando, no máximo, o penúltimo período, exceto nos casos de renovação. Também é exigida disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de pesquisa e a não acumulação da bolsa com outros auxílios de fomento, salvo bolsas de manutenção acadêmica, nos moldes do PNAES, ou benefício do Prouni integral.

Serviço

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) 2026

Inscrições: até 13 de março de 2026

Quem submete: professores orientadores

Plataforma: AgilFAP

Número de bolsas: 550

Valor da bolsa: R$800 mensais

Duração: agosto de 2026 a julho de 2027

Edital completo: www.facepe.br

