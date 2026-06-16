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PROUNI Governo de Pernambuco abre inscrições para 500 bolsas do Prouni-PE com auxílio de R$ 500 Processo seletivo segue até 7 de julho; vagas são destinadas a estudantes de graduação de 23 instituições de ensino superior do Estado

Estão abertas a partir desta terça-feira (16) as inscrições para o processo seletivo do Programa Pernambuco na Universidade (Prouni-PE).



Ao todo, serão ofertadas 500 novas bolsas de estudo para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 7 de julho na plataforma oficial do programa.

O programa é ofertado pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).

O Prouni-PE concede bolsas mensais no valor de R$ 500, pagas diretamente aos estudantes selecionados com o objetivo de garantir a permanência no ensino superior.



Das vagas disponíveis nesta edição, 350 são em cursos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e 150 para as demais graduações.

Cumprindo as diretrizes legais de inclusão, 20% das bolsas são reservadas para públicos prioritários, o que inclui pessoas com deficiência, professores da educação básica na ativa, mulheres em vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica, trabalhadores rurais de economia familiar, indígenas e quilombolas.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma das bolsas, o estudante precisa cumprir os seguintes pré-requisitos:

Estar matriculado em uma das 23 instituições de ensino superior conveniadas ao programa em Pernambuco;



Estar cursando entre o primeiro e o penúltimo período da graduação;



Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição entre os anos de 2009 e 2025;



Atender aos critérios de renda estabelecidos no edital.

A seleção dos candidatos será feita com base na média das notas obtidas no Enem. O cronograma do programa prevê a divulgação do resultado preliminar para o dia 10 de julho, enquanto a lista com a classificação final e homologação será liberada no dia 14 de agosto.

Confira a programação:

Inscrições: De 16 de junho a 7 de julho de 2026

Resultado preliminar: 10 de julho de 2026

Resultado final: 14 de agosto de 2026

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