Governo de Pernambuco abre inscrições para 500 bolsas do Prouni-PE com auxílio de R$ 500
Processo seletivo segue até 7 de julho; vagas são destinadas a estudantes de graduação de 23 instituições de ensino superior do Estado
Estão abertas a partir desta terça-feira (16) as inscrições para o processo seletivo do Programa Pernambuco na Universidade (Prouni-PE).
Ao todo, serão ofertadas 500 novas bolsas de estudo para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 7 de julho na plataforma oficial do programa.
O programa é ofertado pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE).
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O Prouni-PE concede bolsas mensais no valor de R$ 500, pagas diretamente aos estudantes selecionados com o objetivo de garantir a permanência no ensino superior.
Das vagas disponíveis nesta edição, 350 são em cursos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) e 150 para as demais graduações.
Cumprindo as diretrizes legais de inclusão, 20% das bolsas são reservadas para públicos prioritários, o que inclui pessoas com deficiência, professores da educação básica na ativa, mulheres em vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica, trabalhadores rurais de economia familiar, indígenas e quilombolas.
Quem pode participar?
Para concorrer a uma das bolsas, o estudante precisa cumprir os seguintes pré-requisitos:
- Estar matriculado em uma das 23 instituições de ensino superior conveniadas ao programa em Pernambuco;
- Estar cursando entre o primeiro e o penúltimo período da graduação;
- Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição entre os anos de 2009 e 2025;
- Atender aos critérios de renda estabelecidos no edital.
A seleção dos candidatos será feita com base na média das notas obtidas no Enem. O cronograma do programa prevê a divulgação do resultado preliminar para o dia 10 de julho, enquanto a lista com a classificação final e homologação será liberada no dia 14 de agosto.
Confira a programação:
Inscrições: De 16 de junho a 7 de julho de 2026
Resultado preliminar: 10 de julho de 2026
Resultado final: 14 de agosto de 2026