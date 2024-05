Governo de Pernambuco abre inscrições para cursos técnicos gratuitos de instrumento musical

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE), abriu nesta sexta-feira (31) as inscrições para o processo seletivo da Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, situada no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Os interessados têm até o dia 11 de junho para preencher o formulário de inscrição, disponível no site da pasta.

Ao todo, são 40 vagas disponíveis para diversos cursos gratuitos de instrumento musical. Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio e ter conhecimento de teoria musical, percepção e solfejo, além do instrumento musical desejado.

Caso não tenham acesso à Internet, a ETE vai disponibilizar uma sala na unidade de ensino com computadores para que os interessados possam fazer o cadastro. O período de inscrição no local é de segunda a sexta (exceto feriados), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As vagas disponíveis serão distribuídas para os cursos de baixo acústico, bateria, bombardino, clarinete, fagote, flauta transversa, guitarra, saxofone, trombone, trompa, trompete, tuba, viola, violão e violoncelo.

Todo o processo seletivo está dividido em duas etapas: a primeira é a prova de teoria musical e percepção musical, de forma remota; a segunda é uma avaliação prática de instrumento musical e de solfejo, que será aplicada na própria ETE de Criatividade Musical.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 28 de junho, com o início das aulas no dia 24 de julho.

SERVIÇO

Secretaria de Educação e Esportes abre inscrições para cursos técnicos de instrumento musical

Inscrições de 31 de maio a 11 de junho, por meio do formulário.

