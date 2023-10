Governo de Pernambuco adia inscrições de seleção para gestores de escolas da Rede Estadual

A- A+

Em portaria publicada na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Poder Executivo, o Governo de Pernambuco anunciou alterações no cronograma da seleção para gestor escolar e adjuntos de todas as escolas da Rede Estadual, com exceção das unidades quilombolas e indígenas.

O novo cronograma agora prevê o início das inscrições para a próxima sexta-feira (27). Inicialmente o começo seria nesta sexta-feira (20). O prazo final foi alterado de 31 de outubro para 6 de novembro.

Serão oferecidas 897 vagas para gestores escolares e adjuntos das escolas da rede. Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão ser integrantes do quadro do Magistério e possuir, no mínimo, cinco anos de experiência docente na rede pública, estadual e/ou municipal de Pernambuco.

É preciso também ter graduação em curso de Pedagogia ou qualquer outro curso de licenciatura e não ter tido punições administrativas nos últimos três anos.

O processo de seleção terá duas etapas. A primeira consistirá na avaliação do currículo do candidato, enquanto a segunda envolverá a apresentação do Plano de Trabalho da Gestão. Os candidatos poderão escolher uma unidade escolar na qual desejam se inscrever, limitando-se a uma unidade por candidato.

