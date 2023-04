Governo de Pernambuco amplia atuação da Patrulha Escolar

A- A+



O Governo de Pernambuco anunciou que ampliará a atuação das Patrulhas Escolares para todas as regiões do estado. O aumento no efetivo da Polícia Militar designado para a segurança nas escolas estaduais foi objeto de uma portaria conjunta das Secretarias de Defesa Social (SDS) e de Educação e Esportes (SEE), assinada nesta quarta-feira (19).

A atuação das Patrulhas Escolares, antes restrita à Região Metropolitana do Recife (RMR), será adotada em todas as regiões do estado, de acordo com o Governo de Pernambuco. O esquema será compatível com os horários de cada unidade de ensino e as equipes poderão ser acionadas nos finais de semana, em caso de atividades extraordinárias. Inicialmente, serão lançadas 90 viaturas para atuar no programa.

Os policiais escalados para atuar na segurança das unidades escolares trabalharão de acordo com o Programa de Jornada Extra de Segurança (PJES).



Segundo a secretária de Defesa Social, a expansão da Patrulha Escolar é uma das medidas tomadas para pacificar as unidades educacionais. "Esse é um compromisso de toda segurança pública e da rede de educação, com o fim de garantir um ambiente educacional seguro, pautado pelo respeito aos direitos humanos e por uma cultura de paz", afirmou.

Além do reforço policial, outras medidas devem ser tomadas pela gestão estadual. Nesta quarta (19), o Grupo de Trabalho criado pelo Governo do Estado para definir o Planejamento de Segurança nas Escolas de Pernambuco realizou sua primeira reunião. O grupo tem como objetivo discutir medidas para coibir ameaças e episódios de violência nas escolas e construir, ao longo de 30 dias, um plano de segurança para as escolas.



