SAÚDE Governo de Pernambuco anuncia ampliação do Programa Útero é Vida Iniciativa visa ampliar o cuidado com a saúde feminina por meio de um maior rastreio do câncer de colo de útero

Com o objetivo de facilitar o diagnóstico, controle e eliminação do câncer do colo de útero em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra anunciou nesta sexta-feira (29) a ampliação do programa Útero é Vida.

A iniciativa, criada em 2021 por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), possibilita o uso de novas tecnologias e estratégias no rastreio do câncer de colo de útero, o que inclui teste de HPV de alto risco por RT-PCR.

“O Útero é Vida representa uma grande aliança entre o Governo do Estado, a OPAS, o Governo Federal e os municípios. Essa aliança é para que a gente garanta que mais vidas de jovens mulheres não sejam perdidas”, afirmou a governadora.

De acordo com a gestão estadual, cerca de 390 mil mulheres serão beneficiadas durante a nova etapa do programa, que recebeu aportes do Ministério da Saúde. Somando os recursos que já haviam sido liberados pelo Governo de Pernambuco, o programa contará com um investimento de R$ 22 milhões.

