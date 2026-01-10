A- A+

SAÚDE Governo de Pernambuco anuncia compra de 34 elevadores para hospitais da rede estadual Equipamentos serão instalados em hospitais como Barão de Lucena, Getúlio Vargas e Restauração

O governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (10), a abertura de pregão eletrônico para aquisição de 34 elevadores para hospitais da rede estadual de saúde.

Os equipamentos serão destinados às seguintes unidades de saúde:

Hospital Barão de Lucena (HBL);



Hospital Getúlio Vargas (HGV);



Hospital Otávio de Freitas (HOF);



Hospital da Restauração (HR);



Hospital Regional do Agreste (HRA):



Hospital Agamenon Magalhães (HAM); e



Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

O investimento total para aquisição e requalificação dos equipamentos, segundo o governo, é de R$ 11,6 milhões.

O início da disputa está previsto para 27 de janeiro. Outras informações estarão disponíveis por meio do site www.compras.gov.br.

“Uma aquisição desse tipo vai melhorar a vida das pessoas, trazer mais segurança e comodidade, além da eficiência dentro dos hospitais porque deve otimizar o fluxo de atendimento aos pacientes e melhorar a eficiência do deslocamento dentro da unidade”, afirmou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Em julho deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) entregou dois novos elevadores ao Hospital Barão de Lucena.

Além disso, acrescenta a gestão estadual, outros equipamentos estão sendo desmontados nos hospitais Agamenon Magalhães, Getúlio Vargas e da Restauração, que também passarão pela substituição.

O investimento integra o conjunto de melhorias previstas para qualificar a infraestrutura e o acolhimento nas unidades hospitalares.

