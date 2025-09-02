A- A+

Educação Governo de Pernambuco anuncia construção de ETEs e de Escola em Tempo Integral; veja onde Também foi anunciada a requalificação de 344 escolas da Rede Estadual de Ensino

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação, anunciou, na segunda-feira (1°), a construção de novas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) em Itapissuma e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e de uma Escola em Tempo Integral na Capital pernambucana.

O anúncio foi feito durante a última rodada de encontros do programa Ouvir para Mudar, realizado na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

Durante o evento, também foi anunciada a requalificação de 344 escolas da Rede Estadual de Ensino.

Novas escolas

As ETEs anunciadas pelo governo do estado serão compostas por 12 salas de aula, laboratórios básicos, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva coberta e dois grandes laboratórios especiais para a preparação do jovem para o mercado de trabalho, de acordo com as especificidades regionais.

Já o projeto arquitetônico da Escola em Tempo Integral foi idealizado para atender aos dois ciclos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, com nove salas de aula com capacidade máxima para 35 alunos. O projeto baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

A escola também contará com blocos para atender as áreas de serviço, administrativo, multiuso/biblioteca, salas de aula e a quadra poliesportiva. Todos os blocos serão interligados por uma circulação coberta, garantindo maior integração e acessibilidade.

"Quando a gente anuncia novas escolas técnicas, também estamos viabilizando e vislumbrando aquele potencial de cada região. Por isso, a educação mostra-se cada dia mais forte e pujante. É dessa forma que a gente quer para gestores, professores, estudantes e toda a comunidade escolar: uma educação de qualidade, capaz de superar os índices e cada vez mais aquilo que a gente almeja", destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

O pacote anunciado pelo governo tem o investimento de mais de R$ 1 bilhão, contemplando, além da área da educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, habitação e mobilidade.

Com informações da assessoria



Veja também