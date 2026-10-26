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Educação Pernambuco anuncia pagamento do Bônus de Desempenho Educacional para 30 de outubro Medida contemplará mais de 39 mil vínculos de profissionais das unidades escolares elegíveis no estado

O pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2026 foi anunciado pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), para ser realizado na próxima sexta-feira (30) .

A consulta aos valores foi disponibilizada nesse sábado (24), por meio da plataforma do BDE. Ao todo, serão investidos mais de R$ 211 milhões, com gratificações individuais variando de R$ 149,68 a R$ 10.222,32.



A medida contemplará mais de 39 mil vínculos de profissionais das unidades escolares elegíveis, das Gerências Regionais de Educação (GREs) e da sede da SEE que atingiram as metas pactuadas em 2025.

Para consultar os valores individuais, os servidores devem acessar a plataforma do BDE informando matrícula, CPF e data de nascimento.

Eventuais contestações sobre o BDE podem ser enviadas entre os dias 3 e 4 de novembro. Dúvidas adicionais ou problemas no sistema devem ser encaminhados por meio do e-mail.

BDE: quem tem direito?

Aqueles que têm direito ao pagamento do BDE são os profissionais atuantes em unidades com turmas avaliadas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) e do Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil (Ideb) dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Também é exigido o cumprimento do tempo mínimo de seis meses de efetivo exercício ao longo de 2025 nas escolas elegíveis, GREs ou sede da SEE.

Em 2026, o Fator de Premiação resultou da soma cumulativa entre os resultados do Idepe e Ideb. O BDE 2026 também traz regras e recortes específicos para escolas indígenas e de diferentes modalidades e regiões, além de reconhecer também os avanços nos padrões de aprendizagem dos estudantes indígenas.



Além disso, nos anos anteriores, unidades escolares com estudantes em situação de maior vulnerabilidade social que não atingissem a meta do Idepe poderiam ficar de fora. Com as novas regras, essas escolas podem ganhar pontuação de diferentes maneiras.



“O Bônus de Desempenho Educacional é uma conquista dos profissionais da educação e uma maneira importantíssima para reconhecer a dedicação e compromisso dos educadores de Pernambuco. E neste ano, a valorização dos docentes também leva em conta o desempenho dos estudantes indígenas, além de pretos, pardos e de baixa renda. Assim, nós incentivamos a busca por resultados, além do desenvolvimento profissional dos educadores e o futuro dos estudantes”, afirmou o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

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