RECIFE Governo de Pernambuco anuncia requalificação do Canal Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro A abertura oficial da licitação ocorre no dia 2 de outubro, às 10h. O edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir desta sexta-feira (5)

O Governo de Pernambuco publicou, nesta quarta-feira (3), o aviso de abertura de processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de requalificação do Canal Santa Terezinha, no bairro Santo Amaro, na área central do Recife.



O trecho a ser requalificado está localizado entre a Avenida Jayme da Fonte e a Rua Fátima Teixeira, no bairro de Santo Amaro.



A obra tem como objetivo promover o bem-estar da população e impulsionar o desenvolvimento urbano, garantindo melhorias significativas na infraestrutura da cidade.



A intervenção contempla uma extensão de 146 metros, com área total de urbanização das margens do canal correspondente a 322,86 m².

A abertura oficial da licitação ocorre no dia 2 de outubro, às 10h. O edital e seus anexos estarão disponíveis, a partir desta sexta-feira (5), no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e no site da Companhia Estadual de Habitação e Obras Cehab (www.cehab.pe.gov.br).



O investimento estimado para a obra, custeado com recursos do Governo do Estado de Pernambuco, totaliza R$ 883.901,69. O prazo previsto para a execução dos serviços é de quatro meses.



Presencial

Além disso, também pode ser feita de forma presencial, na Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (Celose), situada na sede da Companhia (Rua Odorico Mendes, nº 700, 1º andar, sala 7, bairro Campo Grande, Recife). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3182-7555 ou pelo e-mail [email protected].

Projeto

As obras preveem intervenções estratégicas voltadas ao desenvolvimento urbano assegurando a eficiência do escoamento pluvial e a mitigação de riscos associados a alagamentos.



A iniciativa contribui de forma direta para a melhoria das condições sanitárias e ambientais, além de promover avanços significativos na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

O projeto abrange a limpeza e adequação do canal, execução de serviços estruturais, instalação elétrica, pavimentação, urbanização e a construção de uma passarela.



De acordo com diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, a governadora Raquel Lyra teve como primeira preocupação cuidar da qualidade de vida das famílias que ocupavam as palafitas sobre o Canal Santa Terezinha, concedendo-lhes auxílio-moradia e aprovando a construção do Conjunto Habitacional Frei Caneca.



"Agora é a vez de cuidar do ambiente de origem dessas pessoas, proporcionando à comunidade a requalificação do canal que lhe dá o nome. É uma obra importante, que corrige um problema histórico em um bairro importante de nossa capital”, analisa o diretor-presidente da Cehab.





Com informações da assessoria.

