EDUCAÇÃO Governo de Pernambuco assina acordo com Unicef para combate à evasão escolar no Estado O evento contou com a participação da governadora Raquel Lyra

O Governo de Pernambuco assinou, na manhã desta quarta-feira (30), no Palácio do Campo das Princesas, documento que firmou mais um ato da parceria com o Fundo Internacional de Emergência para as Crianças das Nações Unidas (Unicef).

Desta vez, a ação, intitulada como "Busca Ativa Escolar (BAE)", visa a identificar as crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, e a aplicar medidas inclusivas para que elas retornem ao ambiente educacional.

No evento, estava presente a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que revelou que o objetivo do programa é assegurar a permanência de todos nas escolas e "não deixar ninguém para trás".

"Essa parceria entre nós e o Unicef é inédita para o Estado e fundamental para a valorização da educação em Pernambuco. O programa Busca Ativa Escolar quer atuar justamente nesse processo, trazendo essas crianças que estão sofrendo em diversos âmbitos a permanecer na escola", começou. "Nós sabemos que a pandemia contribuiu para a evasão de milhares de crianças e adolescentes da escola, mas também sabemos que esse problema é muito mais antigo. Então, com esse programa, pretendemos justamente encontrar todas essas crianças e trazê-las de volta para a escola para não deixar ninguém para trás", completou.

Para desenvolvimento do programa, a Unicef disponibiliza uma plataforma de mapeamento, já utilizada por cerca de 164 muniípios, mas que agora deve ter adesão de todos. Nesse sistema, as secretarias deverão adicionar os dados de todas as crianças e adolescentes matriculadas nas escolas municipais e estaduais.

"Após tivermos os dados das crianças e adolescentes que evadiram as escolas, nós iremos, junto ao governo, fazer um acompanhamento individual àquela criança e à sua família, para tentar entender os motivos que a forçaram a sair da escola e achar os meios para trazê-la de volta", explicou a chefe de Educação da Unicef Brasil, Mônica Pinto.

Além de políticas públicas adotadas para que essas crianças sejam rematriculadas no sistema de ensino, a Unicef e o governo também pretender fazer um acompanhamento a cada três meses com essas famílias. O objetivo disso é checar como está sendo o desempenho do propgrama e se as pessoas assistidas estão, de fato, de volta ao âmbito escolar.

"Nós vamos atuar pelos próximos anos lado a lado com o governo para implementar essas medidas. Em Pernambuco, 164 municípios já aderiram ao Busca Ativa Escolar e os trabalhos já iniciaram e impactaram mais de 175 mil crianças. Nós atualizamos as nossas plataformas de serviços na Busca Ativa Escolar e queremos reafirmar o compromisso do governo em manter as crianças na escola", reiterou o representante do Unicef no Brasil, Youssouf Abdel-Jelil.

"Juntos pela Educação", programa de campanha de Raquel Lyra que tem como objetivo aplicar medidas educativas a nível estadual. O Busca Ativa Escolar é uma continuidade à parceria firmada entre o Governo do Estado e a Unicef em julho . A cooperação entre os órgãos faz parte do, programa de campanha de Raquel Lyra que tem como objetivo aplicar medidas educativas a nível estadual.

"Os trabalhos dessa nossa parceria com o Unicef já começaram e só realçam o compromisso do Estado com a educação, que é o maior meio de transformação social que temos", finalizou a governadora Raquel Lyra.



