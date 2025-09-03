A- A+

Investimento Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para reforma do Ginásio Pernambucano Prédio histórico do Centro do Recife receberá obras de requalificação e modernização da estrutura com um investimento total de R$ 7 milhões

Conhecido por ter recebido personalidades importantes como os escritores Clarice Lispector e Ariano Suassuna, o Ginásio Pernambucano, espaço histórico localizado na área central do Recife, completou 200 anos na última segunda-feira (1).

Com programações especiais para o aniversário, a data contou com uma solenidade na terça-feira (2) que celebrou a trajetória bicentenária da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) e garantiu a realização de mudanças para o icônico prédio por parte do Governo de Pernambuco.

No valor de R$ 3,5 milhões, uma ordem de serviço para a reforma do local foi assinada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, durante o evento.

“O Ginásio Pernambucano conta muito da história de Pernambuco, de pessoas que passaram por aqui e deixaram suas marcas na história do nosso Estado e do Brasil”, afirmou Raquel Lyra.

Serão realizadas obras de restauração e modernização do Ginásio Pernambucano com um investimento total de R$ 7 milhões. A iniciativa busca a requalificação total do lugar em diferentes etapas, com o intuito de não prejudicar o calendário escolar.

Prédio do Ginásio Pernambucano será recuperado com obras de modernização. Foto: Hesíodo Góes/Secom

Atualmente, a unidade possui cerca de 720 estudantes distribuídos em 17 turmas. Em 2004, o espaço foi um dos pioneiros para a implementação do modelo de Educação em Tempo Integral.

O secretário de Educação do Estado, Gilson Monteiro, destacou que a requalificação do espaço garantirá melhores instalações e maior conforto para os alunos e funcionários.

“Ter um espaço recuperado, bem cuidado, tem um impacto muito significativo para os alunos e funcionários, porque isso permite uma conexão direta entre passado e presente, criando uma verdadeira imersão na história”, afirmou.

O serviço ainda contará com a vistoria da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) para garantir que a originalidade do prédio seja mantida.

“Trata-se de um pontapé inicial fundamental para a requalificação completa da escola, que incluirá a climatização, a acessibilidade e o sistema de prevenção e combate a incêndio”, pontuou a presidente do órgão, Renata Borba.

Solenidade dessa terça-feira (2) marcou o aniversário de 200 anos da Erem Ginásio Pernambucano, que está localizado no Centro do Recife. Foto: Hesíodo Góes/Secom

Segundo o gestor da Erem Ginásio Pernambucano, Antonio Rosa, “o bicentenário do Ginásio Pernambucano é um momento muito especial, principalmente pela forma como ele chega. É um momento em que a escola será restaurada, em que ela volta a apresentar indicadores de qualidade dignos da sua própria trajetória, com um corpo docente e um corpo discente também espetaculares.”



