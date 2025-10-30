Governo de Pernambuco autoriza construção de 15 Centros de Artes e Esportes

A- A+

O Governo de Pernambuco deu mais um passo na democratização do acesso à cultura em todas as regiões do Estado. Em solenidade realizada nesta quinta-feira (30), no Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel Lyra anunciou duas importantes iniciativas que reforçam o compromisso do Governo com o desenvolvimento cultural: a ordem de serviço para construção simultânea de 15 Centros de Artes e Esportes Unificados da Cultura (CEUs da Cultura) e a assinatura do Termo de Execução Cultural (TEC) que garante a implementação do Edital de Busca Ativa – PNAB Pernambuco 2025, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Juntos, os dois anúncios somam investimentos de mais de R$ 30 milhões.

“Nós entregamos, hoje, a autorização para o início das obras dos CEUs da Cultura em 15 cidades pernambucanas, que vão da Região Metropolitana até o Vale do São Francisco. Essas 15 cidades receberão o equipamento, financiado pelo Governo Federal, em uma parceria com o Governo do Estado. Somos o primeiro estado do Brasil que, em um único lote, coloca as 15 unidades dos CEUs para terem as obras realizadas. Além disso, possibilitamos a profissionalização da nossa economia criativa, junto com os agentes de produção cultural”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Os CEUs da Cultura são equipamentos públicos que integram arte, educação, esporte, lazer, meio ambiente e cidadania. Os espaços serão implantados em áreas de baixo desenvolvimento humano, garantindo o acesso da população mais vulnerável a ambientes de convivência, formação e expressão cultural. O investimento total é de R$ 30,5 milhões, com recursos do Governo Federal, por meio do Novo PAC.

Para a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, os anúncios representam a democratização da cultura pernambucana. “O Governo de Pernambuco e o Ministério da Cultura chegam na ponta, chegam em quem faz a cultura acontecer. Esses novos centros de arte e de cultura vão servir para a juventude, para a infância, para os fazedores de cultura terem um espaço para trabalhar os seus projetos, para a fruição também da cultura”, explicou.

Representando o Ministério da Cultura, o secretário adjunto da pasta, Cassius Antônio Rosa, destacou a simbologia dos anúncios para Pernambuco. “É muito simbólico que o primeiro início de obra das ações do PAC para a cultura seja feito aqui em Pernambuco, um estado em que a cultura é tão forte e pungente. Os CEUs da Cultura levarão para as cidades do interior de Pernambuco e da Região Metropolitana mais participação, para que a gente possa ter a cultura também como agente de transformação social e transformação econômica”, declarou.

Solenidade de autorização para construção de 15 Centros de Artes e Esportes e lançamento de edital de fomento para artistas pernambucanos - Foto: Hesíodo Góes/Secom

Os CEUs da Cultura contemplam os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife; Petrolina, Arcoverde, Buíque, Serra Talhada, Custódia, Floresta e Petrolândia, no Sertão; e Paudalho, na Zona da Mata Norte. As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo de conclusão de cinco meses. Após finalizadas, os equipamentos serão entregues aos municípios, responsáveis por sua gestão e manutenção.

Presente na solenidade, o deputado federal Waldemar Oliveira, falou sobre a importância dos anúncios para a cultura de Pernambuco. “Sou um grande defensor de todo investimento em cultura e educação, e acredito que Pernambuco é muito pulsante nesse aspecto”, disse.

Já o deputado estadual Jarbas Filho enalteceu os CEUs da cultura. “Não são só 15 CEUs, são 15 sonhos que se realizam em Pernambuco. É um investimento que se faz na esperança, na cultura, no lazer, na dignidade”, afirmou o parlamentar.

Representando os prefeitos presentes, a gestora de Olinda, Mirella Almeida, agradeceu os investimentos que serão implementados no município. “Agradeço imensamente pela sensibilidade dos governos estadual e federal em compreender que o povo de Pernambuco necessita de investimentos sérios e arrojados, capazes de transformar a realidade de uma sociedade que ainda enfrenta desafios”, afirmou.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida, esteve presente e agradeceu os investimentos - Foto: Hesíodo Góes/Secom

Edital de Busca Ativa

Na mesma cerimônia, ainda foi assinada a execução do Edital de Busca Ativa – PNAB Pernambuco 2025, ação que integra o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Com investimento de R$ 1.199.482,50, oriundo da PNAB Ciclo 1 (2024), a iniciativa vai beneficiar 45 municípios pernambucanos com ações formativas, balcões de atendimento e mobilização cultural, ampliando o acesso de artistas, coletivos e grupos culturais às políticas públicas de fomento.

As atividades previstas incluem oficinas de capacitação, mobilização de agentes culturais e a implantação de balcões de atendimento presenciais para orientação direta a artistas e coletivos. Ao todo, 86 ações serão realizadas em cinco territórios regionais, abrangendo todas as regiões de desenvolvimento do Estado — Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste, Sertões do Pajeú, Moxotó, Central, Itaparica, Araripe e São Francisco.

"Possibilitamos a profissionalização da nossa economia criativa, junto com os agentes de produção cultural”, destacou a governadora Raquel Lyra - Foto: Hesíodo Góes/Secom

Estiveram presentes no evento, os secretários de Estado: Cacau de Paula (Cultura); Manuca de Zé do Povo (Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo); Kaio Maniçoba (Turismo e Lazer); Rodrigo Ribeiro (Projetos Estratégicos); Daniel Coelho (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha); Hercílio Mamede (chefe da Casa Militar) e Simone Nunes (Desenvolvimento Urbano e Habitação). Representando as autarquias e órgãos estaduais compareceram: Miguel Duque (Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA); Paulo Lira (Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab) e Renata Borba (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - Fundarpe).

Além disso, também prestigiaram as assinaturas os deputados estaduais: Antônio Moraes, Roberta Arraes, Socorro Pimentel, Henrique Queiroz Filho, Aglailson Victor e Romero Albuquerque. Os prefeitos Mano Medeiros (Jaboatão dos Guararapes), Júnior de Irmã Teca (Itapissuma), Rorró Maniçoba (Floresta), Paulo Galvão (Ilha de Itamaracá), Márcia Conrado (Serra Talhada), Manoel Messias (Custódia), Zeca Cavalcanti (Arcoverde), Túlio Monteiro (Buíque), Paulinha da Educação (Paudalho) e Fabiano Marques (Petrolândia) também participaram da solenidade, assim como o vereador do Recife, Davi Muniz.

