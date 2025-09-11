A- A+

SAÚDE Governo de Pernambuco autoriza contratação de 24 profissionais para o Complexo Hospitalar da UPE O decreto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (12)

O governo de Pernambuco autorizou a contratação de 24 profissionais de saúde para reforçar os quadros do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE). O decreto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (12).



Fazem parte do complexo hospitalar: Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape).



As admissões serão realizadas através de uma seleção pública simplificada. Os 24 profissionais serão distribuídos da seguinte forma: seis terapeutas ocupacionais, seis médicos diaristas e 12 médicos plantonistas. Os contratos terão duração de até 24 meses, podendo ser renovados pelo mesmo período, até o limite de seis anos.

A seleção será organizada pela UPE junto com a Secretaria de Administração (SAD) e seguirá a Lei Estadual nº 14.547/2011, que permite contratações temporárias em situações de interesse público.

“O fortalecimento da UPE é uma prioridade do nosso governo, que tem realizado reformas nos prédios da universidade, lançamos no primeiro semestre um concurso para professores efetivos, além de outros investimentos que dão melhores condições de trabalho aos servidores e de aprendizagem aos estudantes, agora estamos reforçando o quadro do complexo hospitalar. Vamos aumentar a capacidade de atendimento à população, diminuindo a espera e proporcionando mais dignidade ao nosso povo”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

